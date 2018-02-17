Evrak memurunun esrarengiz ölümü

Kurtoğlu Mahallesi'ndeki Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derede ceset olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi dereden çıkaramayınca itfaiye ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.



Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından cesedi dereden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çalışma sonucu cesedin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever’e (32) ait olduğunu belirledi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever’in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Dün sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever’in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever’in ölümü ailesi kadar çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.