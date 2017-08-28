MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda hesap öderken hayatını kaybetti

    Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda hesap öderken hayatını kaybetti

    İHA
    28 Ağustos 2017 - 11:19Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 11:19

    Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde eşi ile birlikte evliliklerini birinci yılını kutlamak için Oymapınar bölgesinde bir restorana giden Hüseyin Çiftçioğlu, hesap öderken bir anda yere yığıldı. Çiftçioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çiftçioğlu (39), eşi Nadire Dilek Çiftçioğlu ile birlikte evliliklerin birinci yılını kutlamak üzere Oymapınar bölgesinde bir restorana gitti. Çiftçioğlu çifti burada yıldönümünü kutlarken, Hüseyin Çiftçioğlu bir süre baraja girerek yüzdü.

    Barajdan çıktıktan sonra üzerini giyip hesap ödemeye giden Çiftçioğlu, bilinmeyen nedenle bir anda kafa üstü yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Çiftçioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çiftçioğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Çiftçioğlu’nun yüksek tansiyon hastası olduğu ve tansiyon hapları kullandığı öğrenildi.

    Etiketler: Hüseyin Çiftçioğlu , evlilik yıldönümü , Antalya , Nadire Dilek Çiftçioğlu , Manavgat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri