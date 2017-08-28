Evlilik yıldönümü için gittiği restoranda hesap öderken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çiftçioğlu (39), eşi Nadire Dilek Çiftçioğlu ile birlikte evliliklerin birinci yılını kutlamak üzere Oymapınar bölgesinde bir restorana gitti. Çiftçioğlu çifti burada yıldönümünü kutlarken, Hüseyin Çiftçioğlu bir süre baraja girerek yüzdü.

Barajdan çıktıktan sonra üzerini giyip hesap ödemeye giden Çiftçioğlu, bilinmeyen nedenle bir anda kafa üstü yere düştü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Çiftçioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftçioğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Çiftçioğlu’nun yüksek tansiyon hastası olduğu ve tansiyon hapları kullandığı öğrenildi.