Evlilik yaşı en az 17 olmalı

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet’in “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer”, “Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” tanımlarının çarpıtıldığını söyledi. Başkan Keleş, “Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz. Diyanet’in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam’a aykırıdır yönünde” dedi.



Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, sosyal medyada tartışılan çocuk yaştaki evlilikle ilgili görüşlerini Hürriyet’e şöyle açıkladı:



HANGİ VİCDAN EVLENDİREBİLİR

“Bırakın 9-10 yaşı bir çocuk 15 yaşında da evlenmemeli, evlendirilmemeli. Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Bu eleştiriler ne ahlaka, ne insanlığa sığar. Diyanet çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkıhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18’dir. Diyanet de her zaman bunu savundu. Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli. Bu yaşlardan önce kim hazır olabilir? Bir kişi anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Aksi halde toplumda sorunlar ortaya çıkar. Hiç kimse çocuğunu 9-10 hatta 15 yaşında evlendirmemeli. Bunu düşünmek bile büyük yanlıştır.”



MEDENİ KANUN NE DİYOR?: Evlenme yaşı, Türk Medeni Kanunu’nun 124. maddesinde düzenleniyor. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemiyor. Hâkim, olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebiliyor. Karardan önce anne ve baba veya vasi dinleniyor.



'ÇOCUK YAŞTAKİ EVLİLİKLERİ PATLATIR'

DİYANET İşleri Başkanlığı’nın sitesinde ‘Dini Terimler Sözlüğü’nde ‘kızların 9, erkeklerin 12 yaşında buluğ çağına geçtiği’ ve ‘nikâh tanımı’nda da ‘buluğ çağına gelenlerin evlenebileceği’ ifadelerine tepki yağdı.



Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran: Türkiye laik bir ülkedir ve uygulanan sistem medeni hukuk sistemidir. Medeni Kanun’da evlenme yaşı net bir biçimde düzenlenmiştir. 9 yaşında çocuğun 12 yaşındaki bir başka çocukla evlenebileceği hukuk dışında tamamen dini bilgilere dayalıdır. Diyanet, İran’da bu açıklamayı yapıyor olsaydı bir anlam taşıyabilirdi. Birçok bakanlıktan fazla dev bütçesi olan Diyanet, laik Cumhuriyet’e yakışan şekilde davranmalıdır. Sanki devletin açıklamaları gibi anlaşılacaktır. Diyanet’in sayfasını izleyen vatandaşlarca doğru kabul edilecektir. Bu da kanuna aykırı olarak çocuk yaşta evliliklerin önü açacaktır.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Müftüye nikâh yetkisinin çocuk yaşta evlilikleri azaltacağını düşünen Hükümet ile Diyanet’in bu tür beyanları çelişkili. İstatistiklere bakıldığında müftü nikâhı yasası, resmi nikâhları azalttı. Diyanet’in bu tür görüşleri de çocuk yaşta evlilikleri patlattı. Diyanet Başkan Yardımcılığı’na atanan bir kadınla yenilenme sürecine girdiği düşünülen Diyanet’in değişmediğini görmek çok üzücü.



BİR YILDA 387 ÇOCUK İSTİSMARI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Ayşen Ece Kavas: 2017’de 387 çocuk istismara uğradı. Diyanet resmen çocuk yaştaki evliliklerin önünü açtı. Meclis’te bu tip evliliklerin engellenmesi yönünde çalışma yapılmalı. Diyanet kontrol altına alınmalı. Bu söylemlerin yaptırımı olmalı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Diyanet’in internet sitesinde tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Türkiye kararını 1923 yılında Cumhuriyet’i ilan ederek vermiştir. Türkiye’yi bu raydan çıkarmaya dönük çeşitli hesaplar, planlar zaman zaman güçlenerek ortaşa çıkmıştır. Ama Türkiye’yi rotasından çevirmeye yetmeyecektir. Maya sağlam, bu işler bizim mayamızı ekşitmez.



CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer: Diyanet’in bu ifadeleri yasalara göre suç kapsamındadır. Bundan böyle istismar edilen her bir çocuğun vebali Diyanet’in boynuna.” / Meltem ÖZGENÇ - Oya ARMUTÇU / ANKARA





