Evlilik vaadiyle dolandırıp, kamyonetle çarptılar

İddiaya göre, bekar olan İbrahim Ünverdi, mahalledeki bir arkadaşına evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünverdi’nin arkadaşı, Hatay’ın Antakya İlçesi’nde Suriyeli Fatma adında bir kadının olduğunu, eşinin de öldüğünü söyledi. Daha sonra Ünverdi ve arkadaşı kadının olduğu yere gitti. Birbirlerini beğenerek Adana’ya gelen çift, buradaki bir kuyumcudan 4 bin 500 lira değerinde altın aldı.

Alışverişin ardından kadın, Ünverdi’den düğün masrafları için bir miktar daha para istedi. Ünverdi ise Fatma’ya 5 bin lira daha nakit para verdi. Parayı aldıktan sonra aniden fenalaşan kadın, hastane gitmek istediğini söyledi. Merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi’nde özel bir hastaneye gelen kadın, kaçarak bir kamyonete bindi.

Suriyeli Fatma’nın peşinden koşan Ünverdi, dolandırıldığını anladı. Bu sırada, kadının bindiği aracı kullanan 24 yaşındaki Semir K., aracı Ünverdi’nin üzerine sürdü. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çarpmasının etkisiyle kolundan ve başından yaralanan Ünverdi geldiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından Ünverdi, kadın ve kendisine çarpıp kaçan Semir K.’dan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobili kullanan Semir K.’yı yakaladı. Polis, kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.