Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evlilik vaadiyle dolandırıp, kamyonetle çarptılar

    Evlilik vaadiyle dolandırıp, kamyonetle çarptılar

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    31.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

     ADANA’da Suriyeli kadın ile arkadaşı, evlilik vaadiyle parasını ve altınını aldıkları 48 yaşındaki İbrahim Ünverdi’ye kamyonetle çarpıp kaçtı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Evlenmek istedi, başına bunlar geldi
    • Evlenmek istedi, başına bunlar geldi
    • Evlenmek istedi, başına bunlar geldi
    • Evlenmek istedi, başına bunlar geldi

    İddiaya göre, bekar olan İbrahim Ünverdi, mahalledeki bir arkadaşına evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünverdi’nin arkadaşı, Hatay’ın Antakya İlçesi’nde Suriyeli Fatma adında bir kadının olduğunu, eşinin de öldüğünü söyledi. Daha sonra Ünverdi ve arkadaşı kadının olduğu yere gitti. Birbirlerini beğenerek Adana’ya gelen çift, buradaki bir kuyumcudan 4 bin 500 lira değerinde altın aldı.

    Alışverişin ardından kadın, Ünverdi’den düğün masrafları için bir miktar daha para istedi. Ünverdi ise Fatma’ya 5 bin lira daha nakit para verdi. Parayı aldıktan sonra aniden fenalaşan kadın, hastane gitmek istediğini söyledi. Merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi’nde özel bir hastaneye gelen kadın, kaçarak bir kamyonete bindi.

    Suriyeli Fatma’nın peşinden koşan Ünverdi, dolandırıldığını anladı. Bu sırada, kadının bindiği aracı kullanan 24 yaşındaki Semir K., aracı Ünverdi’nin üzerine sürdü. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Çarpmasının etkisiyle kolundan ve başından yaralanan Ünverdi geldiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından Ünverdi, kadın ve kendisine çarpıp kaçan Semir K.’dan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobili kullanan Semir K.’yı yakaladı. Polis, kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: suriyeli kadın , evlilik vaadiyle dolandırıcılık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri