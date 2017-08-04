Evlilik programları karanlık tarafa geçti

İzdivaç şovlarının en azından kadınların eline gücü veren, seçme özgürlüğünü teslim eden, hayatın nadir anlarında karar koltuğuna oturmalarına izin veren bir yanı vardı. Sigorta, emekli maaşı, ayakkabı numarası ve burçlardan oluşan listelerle kontrol edilen adamların, ‘ayağıma terliğimi getirecek’ diye hırbolaşmaya fırsatı olmuyordu. Ucunda ‘çay içmek’ var ne de olsa!

Halbuki bu sezon karanlık tarafa geçiyoruz. Evliliğin göbek atmalı, tatlı telaşlı, çeyizli meyizli halinden, boşanmanın en pis, en kopuk, en rezil durumlarına... Ekranlara son zamanlarda hâkim olan derin depresyon, neşesizlik haline de yakışır bir format bu.

Mutsuz insanların, gelin/görümce/dünür saldırıları altında bitmiş gitmiş bir ilişkiyi kurtarıyormuş gibi yapmaya çalışmalarından hüzünlü ne olabilir? Üstelik tüm kirli çamaşırların ortaya döküleceği, özel hiçbir şeyin saklı kalmayacağı, kalp yaralarının bir stüdyo dolusu heveslinin iştahına kurban gideceği bir gösteri izleyeceğiz.

Sezonun ‘yaraları sarma’ iddiasıyla yola çıkan üç gündüz programı var.

Ne Seninle Ne Sensiz - Fox TV

Hafta içi her gün - 16.15

Kadın programlarının yeni kraliçesi Seda Akgül’e ‘evlilikleri onarma’ hususunda psikiyatr Dr. Ümit Yazman ve avukat Feyza Altun eşlik ediyor. Altun, birkaç gün önce “Hayat erkekler için çikolata gibidir, araya fıstıklar girer; kadınlar için tost gibidir, araya kaşarlar girer’ tweet’inin ortaya çıkmasıyla pek tartışılmıştı.

Sen İste Yeter - Fox TV

Hafta içi her gün - 13.15

Hande Ataizi’nin sunduğu program kendini ‘barıştırma’ değil ‘onarma’ programı olarak konumluyor. Kavuşamayanlar, küsler, aldatılanlar, terk eden babalar, kayıp kardeşler stüdyoyu dolduruyor. İlk bölümde ‘Kısmetse Olur’un ekmeğini yeme çabası pek karşılık görmedi. Program reyting paneline 38’inci sıradan girebildi.

Gel Barışalım - Kanal D

Hafta içi her gün - 10.00

Asuman Dabak’ın sunumuyla bu pazartesi başlayacak ‘Gel Barışalım’, barıştırma programlarının karanlığını bir nebze hafifletecek gibi. Dabak, boşanma ve ayrılık dramlarını bile hemen hafifletecek kadar sempatik. Kavga dövüşlü, kayınvalide eziyetli ortamlardan biraz kaçmak isteyenler sabah Kanal D ekranına sığınabilir.