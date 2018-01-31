Evlilik programında ünlü olmuştu! Öz kızı dava açtı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müvekkilleri Tuğba Özbakan adına başvuran Avukat Zehra Taşkıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Murat Özbakan ile Funda Sertçelik 2008 yılında boşandı. Tuğba Özbakan o tarihten beri annesiyle birlikte yaşamaktadır. Baba Murat Özbakan bir süre önce bir televizyon kanalında yayımlanan 'Kısmetse Olur' programına katıldı.



'BABASININ SOYADINI TAŞIMAK İSTEMİYOR'

Programda Murat Özbakan kendisine ait bir ses kaydının yayımlanması üzerine yarışmadan derhal elendi. İfşa edilen ses kaydında Murat Özbakan’ın kadın pazarladığı iddia ediliyordu. 'Kısmetse Olur' programından elenen Murat Özbakan bu defa 'Gel Barışalım' adlı programa katıldı. En son Esra Erol’un sunduğu Atv’de evlilik programına katılan Murat Özbakan’ın gayrimeşru bir çocuk olayında adı geçti. Çocuğun babasının Murat Özbakan olduğuna dair bilgiler yayımlandı. Televizyonda çıkan bu yayınlar nedeniyle Tuğba Özbakan, babasının soyadını taşımak istemiyor.”



Talebi kabul eden mahkeme, Tuğba Özbakan’ın soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi.

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