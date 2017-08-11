Evlilik programında ünlenmişti... Kapkaçtan yakalandı

Dün öğle saatlerinde Başakşehir'de Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen B.H.B isimli kadının elindeki cep telefonunu, arkasından yaklaşan bir şüpheli kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Kadının elindeki telefonu kapkaç yapan şüpheli koşarak izini kaybettirdi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, olay yeri çevresinde yaptığı fiziki çalışma sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüphelinin Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği baskında Mustafa B.'yi (25) yakaladı. Adreste yapılan aramada bahse konu cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Mustafa B.'nin bir televizyonda yayınlanan evlilik programında yer aldığı ortaya çıktı. Mustafa B. “Bir an önce evlenmem lazım” sözleriyle gündeme gelmişti.

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