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    Evlilik programına katılan damat adayı eskort operasyonunda gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

    AA
    19.09.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:05

    Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı, aralarında bir TV kanalındaki evlilik programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de yer aldığı 13 kişi serbest bırakıldı

    Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 54 "eskort" sitesine yönelik Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'daki 24 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorgusu tamamlandı.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheliden Mehmet A, İbrahim A. ve Ergin D. tutuklandı, aralarında bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de bulunduğu 13 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik 12-13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda aralarında iki kadının yanı sıra ulusal televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de (23) bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü, savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

    Etiketler: eskort sitesi , evlilik programı , Birkan K.
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