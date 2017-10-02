Evlilik kurtaran seks robotu! Mucidinden ses getirecek yorumlar…

İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Santos, "Karımla şimdi gerçekten sevişiyorum. Artık acele etmiyorum. Acele etmek zorunda olmadığım için de daha çok zevk alıyorum" dedi.

Samantha adlı seks robotunun mucitlerinden 39 yaşındaki girişimci, “robotla seksin gerçek bir kadınla seks kadar iyi olduğunu” savundu.

Romantik, aile ve seksi olmak üzere üç modeli bulunan Samantha'nın yapay zekâsı sayesinde kullanıcıyla "cinsel olarak senkronize olabildiğini" anlatan Santos, "Örneğin ben 15-20 dakika seks yapıyorum. Bir ay içinde onunla seks yaparsam, benimle eşzamanlı orgazm olabiliyor" diye konuştu.

Synthea Amatus şirketini 2015 yılında kuran Santos, seks robotlarını bin 500 sterlinden satışa çıkarmaya hazırlanıyor.