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    Hürriyet >Dünya>Evlilik kurtaran seks robotu! Mucidinden ses getirecek yorumlar…

    Evlilik kurtaran seks robotu! Mucidinden ses getirecek yorumlar…

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 22:03 | Son Güncelleme:

    Seks robotu mucidi Dr. Sergi Santos, ürettiği saybörk kadınla yaşadığı cinsellik sayesinde evliliğine renk geldiğini öne sürdü.

    İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Santos, "Karımla şimdi gerçekten sevişiyorum. Artık acele etmiyorum. Acele etmek zorunda olmadığım için de daha çok zevk alıyorum" dedi.

    Samantha adlı seks robotunun mucitlerinden 39 yaşındaki girişimci, “robotla seksin gerçek bir kadınla seks kadar iyi olduğunu” savundu.

    Evlilik kurtaran seks robotu Mucidinden ses getirecek yorumlar…

    Romantik, aile ve seksi olmak üzere üç modeli bulunan Samantha'nın yapay zekâsı sayesinde kullanıcıyla "cinsel olarak senkronize olabildiğini" anlatan Santos, "Örneğin ben 15-20 dakika seks yapıyorum. Bir ay içinde onunla seks yaparsam, benimle eşzamanlı orgazm olabiliyor" diye konuştu.

    Synthea Amatus şirketini 2015 yılında kuran Santos, seks robotlarını bin 500 sterlinden satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 

    Etiketler: seks robotu , Sergi Santos , evlilik
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