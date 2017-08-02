Pop müziğin güçlü seslerinden Özgün, oğlu Ediz’e kavuştuğu an hayatının değiştiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, oğluyla ilk karşılaşmalarını şu sözlerle anlattı: “Çok büyük bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz. Çok ilahi bir an sanki ve o anın tarifi yok.”





“NEDEN BEN?” DEĞİL “İYİ Kİ BEN”

Oğlu Ediz’in sağlığı ve eğitimi için eşi Nida Uğurlu’yla birlikte büyük özveri gösterdiklerini anlatan Özgün, çocuk sahibi olmayı düşünen ailelere önemli tavsiyeler verdi: “İyi ve kötü tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çocuk sahibi olmaya karar verin. Hayatta neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Olayın ‘Neden ben’ kısmına değil de ‘İyi ki ben’ tarafına bakmanızı tavsiye ederim. İşler o zaman çok daha kolay hale geliyor.”





TÜM DÜNYANIZ O OLUYOR

Şarkıcı, “Çocuk, olgunlaşırken aynı zamanda güç de verir. Sizde durumlar nasıl oldu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok daha duygusal biri oldum. Daha iyi ve duyarlı oluyorsunuz. Üstelik bu ‘daha’lar da artıyor. Artık ‘hep ben’ yerine ‘artık hep o’ diyebileceğiniz kadar çocuğunuz oluyor dünyanız.”

Baba olmayı “dünyanın en tatlı duygusu” olarak tanımlayan Özgün, “Çocukla birlikte anlıyorsunuz ki öncesindeki evlilik değil evcilikmiş. Bir aile olduğunuzu ebeveyn olduğunuzda anlıyorsunuz.”





BABA OLMAK EVE KOŞA KOŞA GELMEKMİŞ

Özgün baba olmayı nasıl tanımladığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dünyanın en tatlı duygusuymuş. ‘İstediğin kadar yorgun ol, çocuğun sana bir sarılsın, tüm yorgunluğun gidiyor’ derlerdi. Bunun gerçekten öyle olduğunu gördüm. Baba olmak böyle bir şeymiş. Eve koşa koşa gelmek, anında özlemek, abartılan duyguları anlamakmış baba olmak.”