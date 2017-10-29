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    Evlilik bunamaya karşı koruyabilir

    BBC Türkçe
    29.10.2017 - 18:12 | Son Güncelleme:

    İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre evlilik ve yakın arkadaşlıklar, bunamaya karşı koruyabilir.

    6.677 kişiyi yedi yıl boyunca izleyen araştırmaya göre, bir kişinin sosyal çevresinin kalitesi, kaç arkadaşı olduğundan daha önemli. Araştırmanın başında hiçbir katılımcıda bunama görülmezken araştırma sırasında 220 kişiye bunama teşhisi kondu.

    Araştırma sırasında bekar insanların evli olanlara göre bunamayı geliştirme riskinin iki kat daha yüksek olduğu kaydedildi.
    Alzheimer Topluluğu'ndan Dr. Doug Brown'a göre bu evli olmayan her yüz kişide bir teşhisin daha konması demek.

    Ancak bunun sebeplerinin ne olabileceği henüz bilinmiyor. Brown'a göre her şekilde bunama görülen hastaların sosyal şekilde desteklenmesi çok önemli.

    Dokuz etmen ve bunama riskindeki payları:

    Orta yaşta işitme kaybı - Yüzde 9
    Liseyi bitirmemek - Yüzde 8
    Sigara içmek - Yüzde 5
    Depresyon - Yüzde 4
    Fiziksel aktivite - Yüzde 3
    Sosyal hayattan kopma - Yüzde 2
    Yüksek tansiyon - Yüzde 2
    Obezite - Yüzde 1
    Tip 2 diyabet - Yüzde 1

    Kaynak: Lancet

     

    Etiketler: evlilik , risk , haber
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