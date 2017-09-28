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Evliliğinizi boşanmadan korumanın 5 yolu

Şüphesiz ki tüm çiftler, düğün günlerinin ardından başlayan yeni hayatlarını iyimserlikle karşılarlar. Sevdikleri insanla mutlu bir gelecek hayal ederler. Peki bu hayalleri gerçek kılmanın yolu nedir? Nice hayallerle başlayan evlilikleri korumanın yolu, aradaki sağlıklı ilişkiyi korumaktan ya da sağlıklı bir ilişki kurmaktan geçer. Çünkü birçok evliliğin bitmesinin nedeni büyük bir kavga değil; zamanla ölen hisler, duygulardır. Ve sağlıklı bir ilişki kurmak için hiçbir zaman geç değildir. İşte evliliğinizi boşanmadan korumak ve bu negatif durumu önlemek için yapabileceğiniz 5 basit ama etkili şey.

Kaynak: Doğan Burda
28.09.2017 - 11:24

1- Sorunları görmezden gelmeyin

Dikkat çekmek için mücadele eden insanların ve etkinliklerin yaygın olduğu bu zamanda, dikkatinizi dağıtmanız son derece kolaydır. Sonuçta kim en yüksek sesle çığlık atıyorsa, o fark edilir. Eğer evliliğiniz yolunda ise, ikinci dereceden problemlerin üstesinden gelmek kolaydır. Ancak bazı problemleriniz olduğunu biliyorsanız; dikkatinizi işinize, çocuklarınıza ya da internete yönlendirebilirsiniz. Tüm bunlar, aranızdaki gerilimi geçici olarak hafifletse de, aslında uzun vadede tehlikeli bir seçimdir. Tıpkı işle ilgili sürekli hata yapmaya başladığınızda birden kovulmayacağınız gibi, evliliğinizin içinde de tüm bunlar negatif bir birikime neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir zorlukla başa çıkabilmeniz için, bunu fark ettiğiniz anda üretken bir yol bulmalısınız. Bu sayede önünüzdeki zamanları daha rahat ve tatmin edici bir şekilde geçirebilirsiniz.

Evliliğinizi boşanmadan korumanın 5 yolu

2- Dürüst olun

İyi bir evlilik, güven ve dürüstlük üzerine inşa edilmiştir. Kabul etmediğiniz bir şeye katlanmanız, kızgınlığın kapılarını açar. İyi olduğunuzu düşünüyor ve gemiyi sallamamaya çalışıyor olabilirsiniz; ancak bu yaptığınız, aslında ilişkinin yıkımı için tohumlar ekmektir. Eşinize katılmıyor olabilirsiniz, bu yüzden bir tartışma çıkmasına gerek yok. Ancak kesinlikle ona karşı dürüst olmalısınız. 

Evliliğinizi boşanmadan korumanın 5 yolu

3- İletişim kurmayı öğrenin

İkiniz de etkin bir şekilde iletişim kurmazsanız, sorunların hiçbiri çözülmez. Bu yüzden kullandığınız kelimeler, ses tonunuz ve beden dilinizin açıklığı, ilişkiniz için kritik bir önem taşır. Eşinizin bakış açısıyla ilgili empati kurabilmeniz, mutlu bir evlilik için oldukça önemlidir. Elbette aynı empatiyi, onun da sizinle ilgili olarak kurması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde etkili bir iletişim içerisinde olabilirsiniz.

Evliliğinizi boşanmadan korumanın 5 yolu

4- Eşinize odaklanmayın

Bir 'çift'in parçası olmak, içinde her zaman bir günah keçisi bulunabileceği anlamına gelir. Eşinizin evliliğinize katkıda bulunmadığını düşünmek ve bununla ilgili işaretler bulmak kolaydır. Ama ne yazık ki, sadece kendi üzerinizde kontrol sahibi olabileceğiniz için, bu düşünce yapısı sizi istediğiniz ilişkiye götürmez. İlişkinizdeki kahraman olmak ve kendinizi bu düşünceyle kandırmak bu yüzden hiç de iyi bir fikir değildir. Bu nedenle ilişkinizle ilgili düşünürken sürekli eşinize ve davranışlarına odaklanmayın. Bu, kendi benlik saygınız için de son derece doğru bir tavırdır.

Evliliğinizi boşanmadan korumanın 5 yolu

5- İlişkinize odaklanın

Evliliğiniz, ikiniz içinde eşsizdir, bu yüzden ikiniz için de mutlu olması gerekir. Eğer sadece sizi mutlu ediyorsa, bir yerlerde büyük bir yanlış var demektir. Çünkü ilişkinizin odak noktası, ikinizin de iyiliği ve huzuru olmalıdır.

İlişkiye odaklanmak, ikinizin de üzerinde hemfikir olduğunuz ve desteklediğiniz bir evlilik vizyonuna sahip olmak demektir. Ortak amaçlar tanımlamak ve ortak değerler geliştirmek, evliliğinizi, ona bir daha asla zarar gelmeyecek şekilde korur. 

 

Son Güncelleme : 28.09.2017 - 11:28
Etiketler: Evlilik , Boşanma , Hayat
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