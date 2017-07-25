 Evliliğe hazır olduğunuza dair 5 belirti

Üzerinize daha fazla sorumluluk almaya hazır hissediyorsanız
Hayatın bir sorumluluk yumağı olduğunu daha okuldan mezun olur olmaz acı bir şekilde anlarsınız. O her evden çıkışta cebinize bıyık altından gülerek para sıkıştıran baba gitmiş yerine tek kaş havada ne zaman eve para getireceksin babası gelir. Ev daralır, herkes birbirine fazla gelmeye başlar. Anlarsınız ki sorumluluk almanın vakti gelmiştir. Bu sorumluluklara alıştıktan sonra ise daha fazlasını istemeye başlarsınız. Bunun nedeni tam olarak bilinmez ama dışarıya bir düzenim olsun diye tınlar.
Düğünlerde kendi düğününüzün hayalini kurmaya başladıysanız
Düğünlere gittiğinizde deli gibi halay çekmekten vakit bulduğunuzda kendinizi gelin ve damadın yerine koymaya ve kendi düğününüzü hayal etmeye başladıysanız sıranız geldi demektir. Hele bu düğünlere sevgilinizle birlikte gidip, bizim düğünümüz de şöyle olur, bizim düğünümüzde bunu kesinlikle yapmayalım gibi cümleler kurmaya başladıysanız bir sene içerisinde evlilik kesindir.
Arkadaşlarınızın hepsinin evlenmiş olması sizi dertlendiriyorsa
Yaş kemale erdikçe çevrenizden her hafta bir evlenme teklifi, bir nişan bir de düğün haberi gelmeye başlar. Adeta her hafta elinize bir davetiye geçer ve siz bu davetiyelere sadece dalgın gözlerle uzun uzun bakmaya başlarsınız. Derdiniz yarı maaşın çeyrek altınlara gidecek olması değil, sizin ne zaman evleneceğiniz sorusuysa, evililiğe hazırsınız. Çünkü derdiniz küçük altından daha büyük.
Ayrı bir evi dayayıp döşemenin hayalleriyle meşgulseniz
Anne baba yanında yaşamak bir noktaya kadar güzeldir. Onların şefkatli kolları ve her daim arkanızı toplaması bulunmaz bir lükstür. Ancak tüm bunlara rağmen gözünüz ve gönlünüz kendi evinizi kurmaktan yanaysa, bilumum mobilya mağazalarını iç geçirerek gezmeye başladıysanız, evcilik başlasın!
Sevgilinizle bir ömür geçirebilecek gibi hissediyorsanız
Evliliğe insanı en yakın ve hazır hissettiren anlardan biri de sevgilinin suratına ya da bir mimiğie baktığınızda onunla bir ömür geçirebileceğinizi hissetmenizdir. O an size bunun için artık hazır olduğunuzu söyler. Ve bunu hissederek verdiğiniz evlilik kararından kolay kolay pişman olmazsınız.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün