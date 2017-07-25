 Evliliğe hazır olduğunuza dair 5 belirti

Üzerinize daha fazla sorumluluk almaya hazır hissediyorsanız

Hayatın bir sorumluluk yumağı olduğunu daha okuldan mezun olur olmaz acı bir şekilde anlarsınız. O her evden çıkışta cebinize bıyık altından gülerek para sıkıştıran baba gitmiş yerine tek kaş havada ne zaman eve para getireceksin babası gelir. Ev daralır, herkes birbirine fazla gelmeye başlar. Anlarsınız ki sorumluluk almanın vakti gelmiştir. Bu sorumluluklara alıştıktan sonra ise daha fazlasını istemeye başlarsınız. Bunun nedeni tam olarak bilinmez ama dışarıya bir düzenim olsun diye tınlar.

Düğünlerde kendi düğününüzün hayalini kurmaya başladıysanız

Düğünlere gittiğinizde deli gibi halay çekmekten vakit bulduğunuzda kendinizi gelin ve damadın yerine koymaya ve kendi düğününüzü hayal etmeye başladıysanız sıranız geldi demektir. Hele bu düğünlere sevgilinizle birlikte gidip, bizim düğünümüz de şöyle olur, bizim düğünümüzde bunu kesinlikle yapmayalım gibi cümleler kurmaya başladıysanız bir sene içerisinde evlilik kesindir.

Arkadaşlarınızın hepsinin evlenmiş olması sizi dertlendiriyorsa

Yaş kemale erdikçe çevrenizden her hafta bir evlenme teklifi, bir nişan bir de düğün haberi gelmeye başlar. Adeta her hafta elinize bir davetiye geçer ve siz bu davetiyelere sadece dalgın gözlerle uzun uzun bakmaya başlarsınız. Derdiniz yarı maaşın çeyrek altınlara gidecek olması değil, sizin ne zaman evleneceğiniz sorusuysa, evililiğe hazırsınız. Çünkü derdiniz küçük altından daha büyük.

Ayrı bir evi dayayıp döşemenin hayalleriyle meşgulseniz

Anne baba yanında yaşamak bir noktaya kadar güzeldir. Onların şefkatli kolları ve her daim arkanızı toplaması bulunmaz bir lükstür. Ancak tüm bunlara rağmen gözünüz ve gönlünüz kendi evinizi kurmaktan yanaysa, bilumum mobilya mağazalarını iç geçirerek gezmeye başladıysanız, evcilik başlasın!





Sevgilinizle bir ömür geçirebilecek gibi hissediyorsanız

Evliliğe insanı en yakın ve hazır hissettiren anlardan biri de sevgilinin suratına ya da bir mimiğie baktığınızda onunla bir ömür geçirebileceğinizi hissetmenizdir. O an size bunun için artık hazır olduğunuzu söyler. Ve bunu hissederek verdiğiniz evlilik kararından kolay kolay pişman olmazsınız.

Çocuk eğitiminde iki önemli şeyi aynı anda yapmayın I Çocuklarla Bir Ömür