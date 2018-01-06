Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular

    Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular

    İHA
    06.01.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Bursa'da evli sevgilisiyle plan yapan kadın, eski nişanlısının evinden 90 bin liralık ziynet çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, zanlıları yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

    Olay, merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski nişanlısını arayan 1 çocuk annesi Ceyda Ç. (28), moralinin bozuk olduğunu ve evine gelmek istediğini söyledi. O.Y. (28), eski nişanlısının bu teklifini kabul etti.

    Eve giden Ceyda Ç., birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası yeni sevgilisi Bülent B.'yi arayarak, kapıyı açık bıraktığını söyledi. Bu sırada Ceyda Ç., O.Y.'yi konuşmak için balkona çıkarttı. O arada eve giren Bülent B, Ceyda Ç.'nin tarif ettiği yerden 90 bin liralık altını alarak ayrıldı. Olaydan birkaç gün sonra Bülent B., çaldığı altınları bozdurarak sevgilisi Ceyda Ç.'ye 5 bin liralık tektaş yüzük aldı. Daha sonra çift plan yapıp çaldıkları paralarla birlikte tatile çıkarak 60 bin lirasını harcadı.

    Eski nişanlının şikayeti üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan sevgilileri yakaladı. Sevgililerin üzerinden 10 bin, hesaplarından da 20 bin lira çıktı. Ekipler tarafından ifadesi alınan çift sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: gasp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri