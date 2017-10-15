Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bir kadın cinayeti daha! Kuzeninin yanına kaçan eşini öldürdü

    Bir kadın cinayeti daha! Kuzeninin yanına kaçan eşini öldürdü

    Mesut IŞIK/GEBZE-Kocaeli(DHA)
    15.10.2017 - 20:55 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde, evini terk ederek, evli olan kuzeninin yanına yerleşen 33 yaşındaki Pınar Saygılı, eşi tarafından tüfekle öldürüldü.

    Olay, dün gece saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde yaşayan Saygılı, yaklaşık 2 ay önce evini terk etti. İddiaya göre, Saygılı, aşk yaşadığı evli kuzeni Hakan Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.

    Ankara’dan Gebze’ye gelen 44 yaşındaki E.S., kuzeninin evinin önünde bulunan eşini av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Saygılı, önce özel bir hastaneye ardından da Kartal Koşuyolu Hastanesi’ne kaldırıldı. Pınar Saygılı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.S. ise geldiği otomobile binerek, olay yerinden kaçtı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kocaeli , vahşet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri