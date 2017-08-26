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    Evli erkeğe şoke eden şantaj!

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 12:54Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 13:04

    ABD'de yaşayan Erica Jean Freeman isimli bir escort kadın evli bir adamla ilişki yaşadıktan sonra yaptığı şantajla dünya basınının gündemine düştü. Sosyal medya üzerinden Freeman ile bir ilişki yaşayan adam bunu sonlandırmak isteyince 25 yaşındaki kadın adamla özel yazışmaları, ses kaydını ve fotoğrafları sızdırmakla tehdit ederek para koparmaya devam etti. Kadının tehditlerinin sonu gelmeyince M.S. isimli adam olayı polise bildirdi...

    ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan ve sadece isminin baş harfleriyle M.S. olarak açıklanan adam, Eylül 2016’da Twitter üzerinden Erica Jean Freeman isimli kadınla iletişime geçti. M.S., eskort olarak çalışan ve Temptress Nirvana (Baştan Çıkaran Nirvana) lakabıyla bilinen 25 yaşındaki kadınla yazışmaya başladı.

    Sanal olarak devam eden ilişki boyunca adam 5.000 dolar para ve cinsel içerikli fotoğraflarını kadına gönderdi.

    Aylarca devam eden ilişki boyunca hiç bir araya gelmeyen ikiliden M.S. bu yılın Ocak ayında ilişkiyi bitirmek istedi.

    Evli erkeğe şoke eden şantaj


    M.S.'nin ilişkiyi sona erdirmek istemesiyle Freeman, M.S.’yi tehdit etmeye başladı. Genç kadıni “Hayatında tanıdığın herkese bunu anlatacağım. Bütün Michigan eyaleti seni konuşacak. Hodri meydan” şeklinde mesajlar attı ve kendisine ayda 250 dolar ödenmesini talep etti...

    TOPLAMDA 15 BİN DOLAR TALEP ETTİ

    Şantaja boyun eğen M.S. her hafta parayı gönderirken karşılığında da Freeman daha önce kullandığı kırmızı renkli bir iç çamaşırını adama “ödül” olarak yolladı.

    Bir süre daha bu şekilde devam eden ilişkiyi M.S. bu sefer Nisan ayında bitirmeye karar verdi. Fakat bu sırada Freeman, 15.000 dolar isitedi ve yaşadığı her şeyi M.S.’nin eşinin Facebook sayfasından ve iş arkadaşlarının hesaplarından göndermekle tehdit etti.

    İKİ YIL HAPİS CEZASI ALACAK

    Bu gelişme üzerine M.S. sosyal medyadan Freeman’ı engelledi. Fakat bu hamle, genç kadını iyice kızdırdı. M.S.’nin eşine sesli bir mesaj gönderen Freeman, “Senin kocan, balayınızdan beri seni benimle aldatıyor ve kendisi bir sapık. Sapkınca düşünceleri var” dedi.

    Bu gelişme üzerine M.S. güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Freeman, kısa sürede Fairburn’deki evinde gözaltına alındı. Şantaj iddiasıyla hakim karşısına çıkacak Freeman suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası alacak.

     

    Etiketler: ABD , Michigan , şantaj
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