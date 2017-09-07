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    Evler 6 ay içinde tamam

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    07.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 20:46

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan il başkanları toplantısında sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu’da terörden etkilenen evlerin 6 ay içerisinde teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

    Özhaseki, terör nedeniyle Güneydoğu’da 7 ilçede 70 bin konut veya işyerinin zarar gördüğünü de belirtti. Sunumda, terörden etkilenen Diyarbakır Sur, Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Mardin Nusaybin ve Hakkâri Yüksekova’da 43 bini az hasarlı, yaklaşık 27 bini ağır hasarlı veya yıkılmış 70 bin konut veya işyerinin zarar gördüğü anlatıldı. Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, konutların yapımına başlandığını söyledi.

    Evler 6 ay içinde tamam

    2 MİLYAR 600 MİLYON TL

    Özhaseki, zarar gören bölgelerin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarla riskli alan ilan edildiğini kaydetti. Özhaseki, bugüne kadar az hasarlı binaların onarımı, ağır hasarlı binaların yıkımı, vatandaşların zarar gören eşyalarının tazmini, altyapı ve yeni konutların yapımı için 2 milyar 600 milyon TL harcandığını da anlattı. Konutların hak sahiplerine teslimine başlandığını belirten Özhaseki, “Diyarbakır Sur’da Suriçi denilen bölge hariç tüm teslimatların 6 ayda içinde bitirilmesi amaçlanıyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Mehmet Özhaseki , Özhaseki
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