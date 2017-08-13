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    Evlenme teklifinin böylesi

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 22:07Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:07

    DENİZLİ’de araç modifiye işiyle uğraşan Sefa Özcanlı, kalplerle süslediği 3 otomobille yazılar yazıp kız arkadaşı Merve Acar’a evlilik teklifi yaptı.

    Sefa Özcanlı, sevgilisi Merve Acar’a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Özcanlı, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için arkadaşlarıyla birlikte üç otomobili kalplerle süsledi. Kız arkadaşını Kervansaray Mahallesi’nde bulunan bir otoparka çağıran Özcanlı, üzerinde ’Benimle’, ’Evlenir’, ’Misin?’ yazdığı üç otomobille evlilik teklif etti.

    HAKAN ALTUN'UN ŞARKISI ÇALDI

    Sürpriz karşısında şaşkınlık geçiren genç kızın etrafında otomobiller Hakan Altun’un ’Benimle evlenir misin?’ şarkısı eşliğinde tur atmaya başladı. Genç çiftin arkadaşları konfetiler patlatırken Özcanlı diz çökerek evlenme teklif ettiği Acar’dan evet yanıtını aldı.

    Sefa Özcanlı, evlenme teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına yüzük takıp, çiçek verdi. Sürpriz evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını belirten Merve Acar, çok mutlu olduğunu söyledi.

    Etiketler: DENİZLİ , EVLENME TEKLİFİ , Sefa Özcanlı
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