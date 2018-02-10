Evlenene 7 bin 500 TL destek

Mevcut durumda, çeyiz hesabı uygulamasından Türk vatandaşı olup, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak olanlar yararlanabiliyor. TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırmak gerekiyor. Açılan hesaptan sonra ilk evliliğin de yaş kriterine göre yapılması durumunda, 3-4 yıl arasında bankaya yatırılan tutarının yüzde 10’u kadar (devlet katkısı 4 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i kadar (4 bin 500 TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (5 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabiliyor. Halen 25 bin 254 kişi çeyiz hesabı kapsamında bulunuyor. Tasarıyla ilgili yapılan projeksiyonlara göre, bu katılımcıların 5 yıl sistemde kalacakları ve yüzde 25 katkı alacakları varsayılıyor. Böyle bir durumda şu anda kişi başına 5 bin TL devlet katkısı ödenecekken, yeni dönemde bu rakam 7 bin 500 TL’ye çıkacak. Bunun devlete ilave maliyeti de 64 milyon TL olacak. Toplamda çeyiz hesabına kamudan yapılacak ödeme ise, 190 milyon TL’ye çıkacak. Benzer bir durum, konut yardımında da olacak. Konut yardımında tasarıyla yapılan kolaylaştırmaların ardından, ilk yıl 10 bin kişinin sisteme gireceği öngörülüyor. Projeksiyonlarda ise aylık 500 TL birikim yapacak kişilerin, 3 yıl sonunda 21 bin TL biriktireceği öngörülüyor.