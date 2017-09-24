Evlendim rahatladım

Emre Saygı’nın sunduğu interaktif talk show programı “Hadi Be”ye Gizem Karaca konuk oldu. “Ay Lav Yu Tuu” filmiyle seyirciyle buluşan oyuncu, canlı yayında hakkında merak edilenleri anlattı.

Geçen hafta Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan Karaca, evlendikten sonra hayatında bir şey değişmediğini söyledi: “Evlenince hayatında bir şey değişmiyor ama rahatlıyorsun artık evlendik sıkıntılar bitti diye.” Karaca, sosyal medya üzerinden yöneltilen “Anne olmayı istiyor musunuz?” sorusuna da “Çocuk isteme durumu ileride kendimizi hazır hissedince olacak bir şey. Daha çok erken” diye yanıt verdi.







AMERİKA’YA TAŞINMAK İSTİYORUM



Oyunculuk yapmak için Amerika’ya taşınmak istediğini açıklayan Karaca, “Ancak bu çok zorlu bir süreç. Orada tanıdıkların olacağı iyi bir ajansla başlamak gerekiyor” dedi. Çok hiperaktif biri olduğunu da itiraf eden oyuncu, “Hiperaktif birisiyim. Basketbol ve at binmekten dolayı iki kere çapraz bağlarımı kopartıp ameliyat oldum” diye konuştu.