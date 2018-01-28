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    Evlendikten sonra operasyona gitmişti

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    28.01.2018 - 22:25 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtında şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehidin cenazesi İstanbul’a getirildiğinde havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve askeri üniforma giymiş eşi Gamze Mehmethan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı. Ümraniye’deki baba ocağında da yüzlerce kişi evin önünde toplandı. Helallik alındığı sırada Gamze Mehmethan cenaze aracına çıkarak eşinin yanına uzanınca gözyaşları sel gibi aktı. Cenaze namazı Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılındı. Şehit, törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Şehidin eşi Gamze Mehmethan’ın babası Kenan Aslan, damadının şehit olmadan hemen önce eşini aradığını anlatarak şöyle konuştu: “Dört ay önce evlendiler. Ancak Fatih sürekli operasyona gittiği için bir ev kuramadılar. Nusaybin’den İdlib’e kadar birçok bölgede görev yaptı. Evlendikten kısa süre sonra da operasyona gitti. Eşyalarını bizim eve koyduk. Afrin’den döndükten sonra bir ev kiralayacaklardı kendilerine. İki hafta önce kızımla damadım Hatay’daydı. Bir gün birlikte kaldılar. Sonra hemen operasyona çağırdılar. Kızım bir daha görmedi damadımı. Şehit olmadan önce sabah konuştular. ‘Çok yağmurlu, hepimiz su gibi ıslağız. Şartlar zor’ dedi. Sonra ölüm haberi geldi.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Zeytin Dalı harekâtı , operasyon , son dakika
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