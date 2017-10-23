Evlendiği için değil boşandığı için kutlama yaptı

Antalya'da şaşkına çeviren olay... 55 yaşındaki Bahattin Uzunel, ihanetle suçladığı 18 yıllık eşinden boşandı. Ayrı yaşayan çiftin boşanma davası sürerken mahkeme Bahattin Uzunel’in bin 682 lira tedbirli nafaka ödemesine karar verdi.

Nafaka sonrası dedektif gibi iz sürdü

Bunun üzerine eşinin telefon kayıtlarını incelettiren Uzunel, iddialara göre eşinin, marketinden her zaman alışveriş yapan ve kendisine ‘dayı’ diye hitap eden M. K. isimli bir şahsı birçok kez aradığını öğrendi. Araştırmalarına devam eden Uzunel, bu sefer de eşi B. Uzunel’in bir akrabasında, M.K. isimli şahıs ile eşinin çekindiği samimi pozların olduğunu öğrendi. Eşinin akrabasından 7 bin lira karşılığında fotoğrafları alan Bahattin Uzunel, fotoğraflar ve telefon görüşmeleriyle birlikte tekrar mahkemenin yolunu tuttu.

Nafakadan kurtuldu, pankart astı, komşulara yemek dağıttı

Mahkeme, delilleriyle gelen Bahattin Uzunel ve eşinin boşanmasına karar verip nafakayı da iptal etti. Yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Bahattin Uzunel ise evine ‘İyi ki boşandım, Şükürler olsun Allah’ıma’ pankartı astı, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.