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    Evladınız olmak istiyorlar

    Umut ERDEM/ANKARA
    04.10.2017 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Sokak kedileri için Türkiye çapında düzenlenen “Evladın olmak istiyorum” kampanyası, dün “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” ile başladı.

    Sokakta tüm olumsuz şartlara rağmen yaşam mücadelesi veren kedilerin aslında bir evlat gibi sürekli yaşayabilecekleri eve ve aileye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken kampanya ile 50 kedinin evlat edindirilmesi hedefleniyor. Gönüllü Kediciler ve Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), çalışmanın başlangıcını “#sahiplenmevlatedin” hashtag’i ile sosyal medyada duyurdu. KEDVET, proje kapsamında evlat edinme sözü ile eve alınacak kedilerin bakımını üstlenecek. 2 bin TL değerinde sağlık, aşı, kısırlaştırma, mikroçip, bakım, mama, oyuncağına kadar tüm gereçler ücretsiz olarak karşılanacak. KEDVET Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, kampanya ile ilgili şunları söyledi: “Kedi ve köpekler bir evlat gibi görülmeli ve bakılmalı. Çalışmamızın amacı evsiz kedilere bir yuva bulma, kedisiz aile ve insanlara da bir evlat kazandırmak. Bu kampanya kapsamında kedi evlat edinenlere ‘evcil hayvan sahiplenme sözleşmesi’ imzalatıyoruz. İmzalatılan sözleşme ile kedinin ev içindeki fiziki ve ruhsal şartlarının uygunluğunun yanı sıra evlat edinen kişilerin durumlarını da dikkate alıyoruz. Kedinin sahiplenildiği evde iyi bakılması, sağlık kontrollerinin yerine getirilmesi gibi konuları da düzenli olarak takip edeceğiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü , hayvan
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