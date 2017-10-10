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    Evlada işkenceye 20.5 yıl istendi

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    10.10.2017 - 23:36 | Son Güncelleme:

    Fatih'te 5 yaşındaki S.S.K.’nın üzerine kızgın su dökerek işkence yaptığı öne sürülen babası İbrahim Kızıltaş’ın 20.5 yıla, üvey annesi Hatice Türkkolu’nun ise 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. S. S. K.’nın annesi Kudret Kızıltaş’ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında baba İbrahim Kızıltaş ile üvey anne Hatice Türkkolu 23 Eylül 2017’de tutuklanmıştı.

    Kamuoyunda büyük infial uyandıran olayla ilgili iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlandı. Anne Kudret Kızıltaş’ın ihbarı ile başlatılan soruşturma kapsamında S. S. K.’nın yüzünün ve bacaklarının yanmış olduğu, vücudunda ısırık izlerinin, yüzünde morlukların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Alınan doktor raporunda sıcak su dökülmesi sureti ile yanık izlerinin oluştuğu, ayrıca diş izlerinin bulunduğu ve darbeye bağlı morlukların olduğu, S. S. K.’nın hafif olmayan nitelikte yaralanmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

    5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence Dişlerini söküp...5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Dişlerini söküp...

    Etiketler: gazetehaberleri , İbrahim Kızıltaş , Hatice Türkkolu
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