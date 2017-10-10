Evlada işkenceye 20.5 yıl istendi

Kamuoyunda büyük infial uyandıran olayla ilgili iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlandı. Anne Kudret Kızıltaş’ın ihbarı ile başlatılan soruşturma kapsamında S. S. K.’nın yüzünün ve bacaklarının yanmış olduğu, vücudunda ısırık izlerinin, yüzünde morlukların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Alınan doktor raporunda sıcak su dökülmesi sureti ile yanık izlerinin oluştuğu, ayrıca diş izlerinin bulunduğu ve darbeye bağlı morlukların olduğu, S. S. K.’nın hafif olmayan nitelikte yaralanmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi.