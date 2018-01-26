Evkur Çalışma Saatleri 2018 – Evkur Mağaza Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

Faaliyetine, 1972 yılında Murat Halı Mağazaları adı altında başlayan firma; değişen vizyonu ile 1987 yılında perakende mağazacılığına ilk adımı atmıştır. Evkur Markası’nın ilk örneğini oluşturan Murat Halı Mağazaları, 1994 yılında ismini Evkur Alışveriş Merkezleri olarak değiştirmiştir. 1987 yılında tek mağaza ile başladıkları bu sektörde; bugün 30’u İstanbul’da, 60’ı da Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde olmak üzere toplam 90 mağazayla 40 ilde hizmet vermeye devam etmektedir.

1987 yılında sadece halı satışı yapan firma, bugün müşterilerine en çok güven duyulan uluslararası ve yerli markaları; cep telefonu, bilgisayar, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, ısıtma-soğutma, spor aletleri, çelik, zücaciye, porselen, ev tekstili, halı, mobilya, kozmetik ve iç giyim ana gruplarından oluşan 68.000 çeşit ürün gamı sunmaktadır.,

Evkur Mağaza çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Evkur alışveriş mağazaları öğle arası yapmamaktadır.

Evkur merkez binası Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0212 473 4646 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.