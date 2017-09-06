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    Yangın binanın içinden başlamış

    Yunus ÜLGER / DUISBURG
    06.09.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 15:25

    Almanya’nın Duisburg kentinde 2 Romanyalının öldüğü, 4’ü Türkiye kökenli 10 kişinin yaralandığı yangının nasıl başladığına ilişkin olarak polisten ilk açıklama geldi.

    DUISBURG Emniyeti’ne göre Untermeiderich semtinde Türk, Romanyalı ve Polonyalı ailelerin oturduğu binadaki yangın, dışardan birileri tarafından çıkarılmadı. Yangın, herhangi bir nedenle binanın içinden başladı. Ancak neden çıktığı konusunda henüz net bilgi yok. Yangına teknik bir arıza da yol açmadı. Polis, yangına ihmalin mi yol açtığını, yoksa kasıtlı olarak mı çıkarıldığını araştırıyor.

    Yangında eşi ve üç çocuğu yaralanan Mahmut Yıldız ise eşi Curiye Yıldız, çocukları Musa (18), Muhammed (9) ve Yusuf’un (3) hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.
    Yangın sırasında evde olmayan Yıldız, “Evinizi yakarım” dediği ileri sürülen oğlu Emirhan’ın arkadaşı ile1.5 yıldır sorun yaşadıklarını, bunu polise bildirdiklerini söyledi.

    Yangın binanın içinden başlamış

    ÇAVUŞOĞLU ARADI
    Düsseldorf, Essen ve Köln Başkonsolosları, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek, Yıldız ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, binayı inceledi, polisten bilgi aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gürel ile baba Mahmut Yıldız’ı telefonla aradı. Berlin Büyükelçisi de aileyi telefonla aradı.

    DİTİB’TEN ZİYARET
    DİTİB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın da yangında zarar gören Türk aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aydın, “DİTİB, bu feci yangın sonucu oluşan yaraların sarılması ve din kardeşlerimize karşı vazifelerimizi yerine getirme konusunda üzerine düşeni yapacaktır. DİTİB olarak hayatını kaybeden Romanyalı kardeşlerimize taziyelerimizi, geride kalan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

    Etiketler: Duisburg , yangın , Mahmut Yıldız
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