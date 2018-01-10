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    Evini, zor durumdaki kadınlara açtı

    BERLİN
    10.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Türkiye kökenli Alman oyuncu Renan Demirkan, depresyona girdiğini ve uzun yıllar acı çektikten sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu söyledi.

    RENAN Demirkan, 2005 yılında annesini kanserden kaybettiğini, 2013 yılında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu, bu nedenle acı ve sıkıntı dolu günler geçirdiğini, ruhsal olarak kendisini kimsesiz hissettiğini belirtti. Demirkan, Kuzey Ren Vestfalya sınırları içinde kalan Windeeck'te satın aldığı bir evde dört duvar içinde zor günler yaşadığını, ancak yalnız kalmasının kendisine iyi geldiğini belirtti. Ünlü oyuncu, o günlere ilişkin olarak, “O dönemde hiç kimseyi taşıyamazdım. Ruhsal olarak kimsesizdim. Evin içinde kendi kimliğimi yeniden buldum” dedi.

    ÜÇ HAFTAYA KADAR ÜCRETSİZ KULLANDIRIYOR
    Renan Demirkan, şimdi kendisiyle aynı durumda olan kadınlara yardım ediyor. Geçen yıl ekim ayından beri evinin bazı odalarını üç haftaya kadar kadınlara ücretsiz olarak kullandırıyor. Demirkan, “Bazı kadınlar yardıma ihtiyaçları olduğunu söylemeyi ayıp olarak değerlendiriyor. Ama yapamadıkları için utanmalarına gerek olmadığını bilmeliler” dedi.

    Etiketler: ALMANYA
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