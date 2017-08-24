Evini satışa çıkaran abi yok oldu!

Sunucu Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da teknede sevişirken POSTA objektifine yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu kabadayı (35) olduğu ortaya çıkmıştı.
2 yıllık eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma ve tazminat davası açtığı Burcu Başoğlu'nun ilk eşinden de öz amcası Murat Başoğlu ile olan ilişkisi yüzünden olaylı boşandığı öğrenildi.
HANDE BAŞOĞLU DA DAVA AÇIYOR
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu 10 yıldır oturdukları Ayvalık'ta site içindeki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular.
Komşuları, “Veda etmeden gittiler” dedi.
Hande Başoğlu da 14 yıllık eşi, oğlunun babası Murat Başoğlu’na boşanma davası açıyor.
Yazdıkları kişi abimin kızı, böyle bir şey var mı! diye isyan etmişti
'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ
Murat Başoğlu, fotoğrafların yayınlanmasının ardından , ''Öpüştüğüm kadını tanımıyorum'' diyerek şaşkınlığa neden olmuş, ardından kendisini ''Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum'' diyerek savunmuştu.
Ancak gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmemişti. Selçuk Kabadayı eşi Burcu Başoğlu'na hem de Murat Başoğlu'na toplam 4 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
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