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    Evinden çıkan adamı öldürdü

    Bülent TATOĞULLARI /DHA
    07.11.2017 - 22:45 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da yaşayan Yılmaz B. (40), dün gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesindeki evine geldi.

    İddiaya göre Yılmaz B., bu sırada dairesinden çıkan Ramazan Acar (28) ile karşılaştı. Yılmaz B.'nin yanında taşıdığı bıçağı çıkarması üzerine Acar binanın terasına kaçarken, eşi Rukiye B. de kendisini eve kilitledi.

    Elinde bıçakla terasa çıkan Yılmaz B., Acar'ı belinden tek bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Yılmaz B., 155 Polis İmdat hattını arayıp, "Eşimin âşığını terasta öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu.

    Polis ekipleri, yarım saat sonra Yılmaz B.'yi yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Rukiye B.'nin kuaför Acar’ın müşterisi olduğu iddia edildi. 

    Etiketler: Cinayet , Bıçaklama , gazetehaberleri
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