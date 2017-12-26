Evinde klip çekti

“Öldüm Sahiden” adlı şarkısında Yaşar’a rapçi Ados’da eşlik etti. Yaşar, şarkıya rap bölümünün eklenmesiyle ilgili olarak “Son zamanlarda rap dinliyorum ve çok seviyorum. Bu türü sokağın sesi olarak görüyorum. Benim şarkılarım da sokağın sesi, bu yüzden bir işbirliği güzel bir sonuç getirebilir diye düşündük” dedi. Yönetmenliğini Gülşen Aybaba’nın yaptığı klibin çekimleri, Ebru Yaşar’ın Ömerli’deki evinde yapıldı. Sözleri Şebnem Sungur’a, müziği Gökhan Tepe’ye ait olan şarkının aranjesine ise Taşkın Sabah imza attı.

“GÜNEŞLİ GÜNLER GELECEKTİR!”

Yeni yıla sayılı günler kala, 2017’yi kendi açısından değerlendiren yorumcu, “Benim için sürprizli, ödüllü, bebeklerim ve ailemle birlikte çok güzel bir yıldı.” şeklinde konuştu ve bu senesi kötü geçenler için “Lütfen önümüzdeki seneyi bekleyin, her kötü günün ardından mutlaka güneşli, güzel günler gelecektir.” dedi.