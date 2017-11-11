Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evinde bıçaklandı, kapı kapı dolaşıp yardım istedi

    Evinde bıçaklandı, kapı kapı dolaşıp yardım istedi

    İHA
    11.11.2017 - 09:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal’daki evinde birçok yerinden bıçaklanan Özbekistan uyruklu bir vatandaş, kapı kapı dolaşarak yardım istedi.

    Olay, saat 07.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Şakaik Sokak’ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evinde birçok yerinden bıçaklanan Özbekistan uyruklu bir vatandaş, bina içerisinde bulunan kapıları tek tek çalarak yardım istedi. İlk anda durumun farkına varmayan bina sakinleri kapılarını açmadı. Daha sonra bina içerisinden gelen bağrışma sesleriyle dışarıya çıkan bina sakinleri, Özbekistanlı vatandaşı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

    Evinde bıçaklandı, kapı kapı dolaşıp yardım istedi
    Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri apartmanda buldukları yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Özbekistan uyruklu vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Olayı anlatan bir bina sakini, "Gece 2’den bu yana kavga ediyorlardı. Biz de polisi aradık ve ekip gönderin dedik. Sonra bizim kapımızı çaldılar. Karşı komşunun kapısına vurmaya başlayınca yaralı olduğunu anladım. Sürekli kavga halindeler ilk defa bıçaklanma oldu" dedi.

     

    Etiketler: bıçaklandı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri