Evinde arama yapılmıştı... Caner Toygar çılgına döndü: Yuh sana

Caner, boşanma aşamasındaki eşi Berke'nin hakkında öne sürdüğü suçlamaları para için yaptığını söyledi. "Berke beni hiçbir zaman sevmedi" diyen Caner, boşanmanın eşiğinde olduğu eşine seslenerek, "Yazıklar olsun" dedi. İşte Caner'in canlı yayındaki o açıklamaları:

İKİ KURUŞ PARA ALACAĞIM DİYE...

'Ben bu kadar kötü bir adamsam boşan! Düşmüşsün paranın peşine. '50 bin TL ver boşanayım' diyorsun. Biz mahkemelerde büyüdük. Annem, babama tazminat davası açıyordu. Aynısını bana yapıyorlar! İki kuruş para alacağım diye... Size yazıklar olsun! Yemin ediyorum cebimde param olsa 50 değil 100 bin lira vereceğim kurtulmak için...

NE DEMEK MAKYAJ MALZEMELERİNİ CANER KULLANIYOR

Cebimde para olsa bütün parasını vereceğim. Berke'nin babasına ulaşmaya çalışıyorum. Ne demek makyaj malzemelerini Caner kullanıyor. Kendisi kullandığı makyaj malzemelerinin reklamını yapıyor. Evde makyaj malzemeleri var. Böyle bir cümle kullanılır mı? Yazıklar olsun…

YUH SANA YA!

Defalarca ısrar etti psikoloğa gidelim diye. Gittik. İlaç verdi. Onlar duruyor evde... Evde kendi makyaj malzemeleri var. Onların reklamını yapıyor. Kendisi kullanıyor. Öyle bir cümle kulanılır mı? Evlenmeden önce öyle bir kavga ettik ki evin içinde; o zaman gitseydin polise. O zaman niye gitmedin? Ayakkabı giyme diyordum 'Tamam aşkım' diyordu; onu giyme 'tamam aşkım' bunu yapma 'tamam aşkım' diyordu. Evlendik, ertesi günü bunu yaptı. Evlenmeden önce söylediklerimi söyledim. Ne değişti? Çünkü o zaman tazminat alamayacaktı. Yuh sana ya! 50 milyar için...

'BENİ EVDE AÇ BIRAKIYOR'

Şunu seviyorum diyordu, 2'şer, 3'er tane alıyordum. Buzluğa koyuyordum. Bu nasıl bir şeydir ya? Ne acımasızmışım ben ya? Ocak mevzusunun biz burada şakasını yapıyorduk. Onu bile mahkemeye delil olarak sunmuş. Ocağı açmıyor, beni evde aç bırakıyor diye. Yazıklar olsun sana! Ne kötü adammışım ben! "Para için benimle evlendi" diyor. Tülin'le bize milyonlar verdiler ben yine evlenmedim! Para için kendimi satmam ben bunu tüm Türkiye iyi bilir. 'O reklamcıların verdiği parayı kabul etmeyeceğim dedim, 5 sene aç kaldım ben. Herkes çok iyi biliyor benim ne çektiğimi. Ben seni bu zamana kadar kötüledim mi? Bunları anlattım mı? Kalkmışsın 'Beni kötülüyor' diyorsun. Ben seni daha kötülemedim. Kötüleyecek olsam Türkiye'de dışarı çıkacak yüzün kalmaz!'