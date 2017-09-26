LİMAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in başlattığı ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi hızla büyüyor. 3 yıldır Türkiye’de devlet üniversitelerinde okuyan mühendis kızlara destek olan, liselerdeki kızların mühendislik alanlarını seçmesi için farkındalık yaratmaya çalışan projenin ’Evin Küçük Mühendisleri’ ismiyle bir kardeşi de oldu. Okul öncesi yaştaki çocukların bilimle ilgilenmesi, oyunlarla matematiği sevmesi, keşfetmeye yönlendirilmesi için doğan ‘Evin Küçük Mühendisleri’ projesi ilk olarak Gaziantep’te başlatıldı. Projenin tanıtımı için yapılan toplantıya Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ebru Özdemir’in yanı sıra anne-çocuk yazılarıyla sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ve çocuk kitapları yazan Şermin Yaşar ve Gaziantep MEB Müdürü Cengiz Mete katıldı.



1000 ÇOCUĞA EĞİTİM

Evin Küçük Mühendisleri projesi matematik, fizik gibi alanlarda çocukların başarılı olmasının temelinin okul öncesi dönemde atıldığı gerçeğinden hareket ederek hazırlandı. Oyunlarla çocuklara mühendisliğin temeli olan matematiğin de sevdirilmesi hedeflendi. Projenin başlangıcı için de pilot il seçilen Gaziantep’te ilk adımda 4-6 yaş grubu 1000 öğrenci bir hafta boyunca mühendislik deneyimleri yaşayacakları eğitimler alacaklar.



‘ÇAY VERMEDİLER’

Kimya mühendisi olan Fatma Şahin, toplantı öncesindeki sohbetimizde kendisinin de ailesinin ilk mühendisi olduğunu, eğitim aldıktan sonra döndüğü memleketi Gaziantep’te işe başladığı özel şirkette kadın mühendis sayısının yok denecek kadar az olduğunu, mühendislere çay servisi yapan çaycının bile kendisine çay vermediğini anlattı. “O şirketlerde şimdi çok sayıda kadın mühendis çalışıyor” diyen Şahin, kendisinin Gaziantep Belediye Başkanlığı dönemine de kadın çalışan sayısının yükseldiğini söyledi.



BAŞTAN SONA PROJE

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de, “Kadınların mühendislik alanında daha fazla var olmasını desteklemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte Türkiye’nin Mühendis Kızları projesini yürütüyoruz. Bu projede önemli mesafe kat ettik. Önce üniversitelerde başladık. Daha sonra liselere yöneldik. Şimdi Evin Küçük Mühendisleri projesiyle de mühendisliği okul öncesi çağlardan itibaren sevdirmeyi amaçlıyoruz. Vakıf olarak mühendislikle ilgili eğitim ve öğrenim süreçlerinin baştan sona tamamında proje geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



KAYNAŞTIRMALI EĞİTİM ŞART

GAZİANTEP Suriyeli mültecilerin en yoğun olduğu ilimiz. Antep’teki 500 bin Suriyeli’nin de 107 bini 18 yaş altında. Fatma Şahin, “Suriyelilerin gettolaşmasını istemiyoruz. Nüfusun 4’te 1’i Suriyeli Antep’te. Çocukların kaynaştırmalı eğitim alması için çalışıyoruz. Bunda da başarılı oluyoruz. Sağlık taramaları yapıyoruz. Arap, Kürt, Türk milliyetçiliğinin değil, birlikte yaşam kültürünün gelişmesi için sosyal projeler yürütüyoruz. 107 bin öğrencinin 65 binini okullarımıza aldık. kaynaştırmalı eğitim çok önemli. Öğrencilerin çoğuna dil eğitimi vermek için yaz okulları düzenledik” diyor.