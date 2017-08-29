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    'Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor'

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 19:00

    Amerikalı Adam Ellis adlı kişinin, Twitter hesabında paylaştığı tüyler ürperten hikayesi ABD'de sosyal medyanın gündemine oturdu. New York şehrinde yaşayan genç adam, 'Sayın David' adlı çocuk siluetindeki bir hayaletin evine 'musallat olduğunu' iddia ediyor. Adam'ın evindeki gizli kameraya yansıyan görüntüler ise 'Paranormal Activity' adlı filmi aratmıyor...

    Adam'ın hikayesi, ardı ardına görmeye başladığı kabuslarla başlamış. Adam bir süre boyunca rüyasında, kafatası bozuk biçimli bir çocuğun yatağının ucundaki sallanan sandalyede oturduğunu görmüş. Kabuslarının 'gerçek gibi' olduğunu söyleyen genç adam, rüyasındaki çocuğun sandalyeden kalkarak yatağına doğru ilerlemesiyle halk arasında 'karabasan' olarak bilinen uyku felci geçirmiş.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Bu rüyayı birkaç gece arka arkayan gören Adam, bu kez rüyasında bir kütüphanede olduğunu ve burada kendisine yaklaşan bir kız olduğunu görmüş. Küçük kız Adam'a yaklaşarak, "Rüyalarında gördüğün çocuğun adı Sayın David ve o bir ölü. Sadece gece yarısı ortaya çıkıyor. 'Sayın David' diye söze başlayarak ona iki soru sorabilirsin. Ancak sakın üçüncü bir soru sormaya çalışma yoksa seni öldürür" diye fısılamış.

    Adam, rüyalarına tekrar girmeye başlayan Sayın David'e bu kez "Nasıl öldüğünü" sormuş ve mağazada birinin başına raf itmesi sonucu öldüğü cevabını almış. Yanlışlıkla David'e üçüncü bir soru soran Adam, adeta taş kesilerek uyanmış. Yaşadıkları üzerine mağazada ölen çocukları araştırmaya koyulan Adam, böyle bir bilgiye rastlamamış.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Talihsiz adam, yaşadıkları üzerine evini değiştirme kararı almış. Dubleks evinde yeni bir hayata başlayan Adam, bir süre Sayın David ile ilgili hiçbir sorun yaşamamış. Ta ki 1 ay sonra kedileri garip davranışlar sergileyene kadar...

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Tam gece yarısında kedilerinin giriş kapısı önüne toplanıp gözlerini ayırmadan baktığını ve miyavladığını söyleyen Adam, dördüncü günün sonunda kapı deliğinden bakmaya karar vermiş. Orada hareket eden bir varlık olduğuna 'yemin eden' Adam, o anı telefonuyla görüntüleyerek Twitter hesabından paylaşmış.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Haftalar sonra gördüğü rüyada, David'in kendisini kolundan tutarak terkedilmiş bir depoya sürüklediğini gören Adam, sabah kalktığında kolunun morardığını farketmiş. Ancak bunu rüyaya yormamış.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Kahve almaya giderken boş bir deponun önünden geçtiğini farkeden genç adam, ileriki zamanlarda fotoğraflarda beliren soluk yüzler farketmeye başlamış.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Bir süre sonra A‫dam'ın telefonuna isimsiz numaralardan çağrılar gelmeye de başlamış.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Adam yaşadıklarını, "Aklımı kaçıracak gibi hissettim" diyerek ifade ediyor. 3 haftalığına Japonya'ya giden ve bu süreçte evine güvenlik kamerası taktıran Adam, aynı zamanda mobil uygulama aracılığıyla kendisine uyarı gönderen bir alarm sistemi de kurmuş. Gece yarısı uyarıların sıklaştığını belirten Adam, yeşil sallanan sandalyenin hareket ettiğini farketmsiyle şaşkına dönmüş.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Adam, kedilerin de aynı saatte aynı yerde durduğunu sözlerine ekliyor... Görüntülerde, duvarda asılı objelerin de düştüğü görülüyor.

    Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor

    Adam tweet'lerini, "Artık sakinleştirici ilaç alıp uyuyorum" şeklinde bitirdi. Adam'ın Twitter'da paylaştığı ilk tweet, 50 binin üzerinde paylaşılırken, hikayesi 'hayalet avcısı' birçok kişiyi de heyecanlandırdı. Eve tuz dökmesi gerektiğinden, David'in tüm eşyalarını bulup yakması gerektiğine kadar, Adam Twitter kullanıcılarından birçok tavsiye aldı.

    Etiketler: adam ellis , sayın david , dear david , hayalet
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