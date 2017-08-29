'Evime musallat olan çocuk hayalet beni öldürmeye çalışıyor'

Adam'ın hikayesi, ardı ardına görmeye başladığı kabuslarla başlamış. Adam bir süre boyunca rüyasında, kafatası bozuk biçimli bir çocuğun yatağının ucundaki sallanan sandalyede oturduğunu görmüş. Kabuslarının 'gerçek gibi' olduğunu söyleyen genç adam, rüyasındaki çocuğun sandalyeden kalkarak yatağına doğru ilerlemesiyle halk arasında 'karabasan' olarak bilinen uyku felci geçirmiş.

Bu rüyayı birkaç gece arka arkayan gören Adam, bu kez rüyasında bir kütüphanede olduğunu ve burada kendisine yaklaşan bir kız olduğunu görmüş. Küçük kız Adam'a yaklaşarak, "Rüyalarında gördüğün çocuğun adı Sayın David ve o bir ölü. Sadece gece yarısı ortaya çıkıyor. 'Sayın David' diye söze başlayarak ona iki soru sorabilirsin. Ancak sakın üçüncü bir soru sormaya çalışma yoksa seni öldürür" diye fısılamış.

Adam, rüyalarına tekrar girmeye başlayan Sayın David'e bu kez "Nasıl öldüğünü" sormuş ve mağazada birinin başına raf itmesi sonucu öldüğü cevabını almış. Yanlışlıkla David'e üçüncü bir soru soran Adam, adeta taş kesilerek uyanmış. Yaşadıkları üzerine mağazada ölen çocukları araştırmaya koyulan Adam, böyle bir bilgiye rastlamamış.

Talihsiz adam, yaşadıkları üzerine evini değiştirme kararı almış. Dubleks evinde yeni bir hayata başlayan Adam, bir süre Sayın David ile ilgili hiçbir sorun yaşamamış. Ta ki 1 ay sonra kedileri garip davranışlar sergileyene kadar...

Tam gece yarısında kedilerinin giriş kapısı önüne toplanıp gözlerini ayırmadan baktığını ve miyavladığını söyleyen Adam, dördüncü günün sonunda kapı deliğinden bakmaya karar vermiş. Orada hareket eden bir varlık olduğuna 'yemin eden' Adam, o anı telefonuyla görüntüleyerek Twitter hesabından paylaşmış.

Haftalar sonra gördüğü rüyada, David'in kendisini kolundan tutarak terkedilmiş bir depoya sürüklediğini gören Adam, sabah kalktığında kolunun morardığını farketmiş. Ancak bunu rüyaya yormamış.

Kahve almaya giderken boş bir deponun önünden geçtiğini farkeden genç adam, ileriki zamanlarda fotoğraflarda beliren soluk yüzler farketmeye başlamış.

Bir süre sonra A‫dam'ın telefonuna isimsiz numaralardan çağrılar gelmeye de başlamış.

Adam yaşadıklarını, "Aklımı kaçıracak gibi hissettim" diyerek ifade ediyor. 3 haftalığına Japonya'ya giden ve bu süreçte evine güvenlik kamerası taktıran Adam, aynı zamanda mobil uygulama aracılığıyla kendisine uyarı gönderen bir alarm sistemi de kurmuş. Gece yarısı uyarıların sıklaştığını belirten Adam, yeşil sallanan sandalyenin hareket ettiğini farketmsiyle şaşkına dönmüş.

Adam, kedilerin de aynı saatte aynı yerde durduğunu sözlerine ekliyor... Görüntülerde, duvarda asılı objelerin de düştüğü görülüyor.

Adam tweet'lerini, "Artık sakinleştirici ilaç alıp uyuyorum" şeklinde bitirdi. Adam'ın Twitter'da paylaştığı ilk tweet, 50 binin üzerinde paylaşılırken, hikayesi 'hayalet avcısı' birçok kişiyi de heyecanlandırdı. Eve tuz dökmesi gerektiğinden, David'in tüm eşyalarını bulup yakması gerektiğine kadar, Adam Twitter kullanıcılarından birçok tavsiye aldı.