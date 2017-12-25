Evi yanan çiftin imdadına İngiliz komşular yetişti

20 Aralık’ta 43 yaşındaki eşi Tülin Özdeş ile zeytin toplamaya giden 50 yaşındaki Kurtuluş Özdeş’e ait Üzümlü Mahallesi, 202’nci Sokak’taki iki katlı binanın üst katındaki evde yangın çıktı. Mutfakta elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevler, alt kattaki Özdeş’in kardeşi Hakan Özdeş’e ait eve de zarar verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelen Özdeş çifti, kış günü evsiz kaldı. Kurtuluş- Tülin Özdeş çifti, bir akrabalarına ait eve yerleşerek, geçici olarak barınma sorununu çözdü.

İNGİLİZ KOMŞULAR KAMPANYA BAŞLATTI

Üzümlü Mahallesi’nde yerleşik olarak yaşayan İngiliz komşuları da mağdur durumdaki aileye yardım için kampanya başlattı. İngilizler, kampanya kapsamında, koltuktan, halıya, mutfak araç gereçlerinden, çeşitli teksil ürünlerine kadar kullanmadıkları eşyaları bağışladı. Kampanyaya yeni eşya bağışında bulunanlar da oldu. Toplanan eşyalar aileye teslim edildi. İngiliz komşuları Özdeş Çifti’ne geçici olarak barınabilecekleri bir ev de önerdi. Ancak, çift bu sorunu daha önce çözdükleri için gerek olmadığını belirtip, kabul etmedi.