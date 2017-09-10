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    Evi soydular, çikolataları da yediler

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    10.09.2017 - 13:55 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 13:55

    BAYRAMPAŞA'da 2 hırsız, ailesiyle tatile giden M.D.'nin evinin kapısını kredi kartıyla açtı. Evdeki ayakkabılara kadar çalan hırsızlar, buzdolabındaki çikolata ve yiyecekleri de yedi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızların rahatça binaya girdikleri ve sakin tavırlarla soygunu gerçekleştirip çıktıkları görülüyor.

    M.D ve ailesi hafta sonunu değerlendirmek için tatile gitmişti. 2 hırsız gece saatlerinde yaşadıkları sokakta belirdi. Evlere bakıyorlardı. Evde kimsenin olmadığını farkettikleri M.D'nin dairesini hedef seçtiler. Sakin tavırlarla binanın kapısına geldiler.

    Hırsızlardan biri cebinden çıkardığı banka kartı benzeri bir kartla kilitli kapıyı açtı. Binanın içine giren 2 hırsız M.D'nin de kapısını aynı yöntemle açtı. Eve giren hırsızlardan biri televizyonu aldı.

    Diğeri de evde bulunan ayakkabıları topladı. İki hırsız evden çıkarken açtıkları kapıyı kapatmayı da ihmal etmedi. 2 hırsız çaldıkları eşyalarla gecenin karanlığında kayboldu. M.D ve ailesi tatilden dönünce, televizyon ve ayakkabıların yerinde olmadığını gördü.

    Büyük şaşkınlık sonrası güvenlik kameralarına bakınca eve giren hırsızları gördüler. Hırsızların sadece eşya çalmadıkları buzdolabındaki yiyecek ve çikolataları da yediklerini fark ettiler.

    Hemen polisi arayarak hırsızlık olayını bildirdiler. Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızlık olayında yüzleri net bir şekilde görülen hırsızların yakalanması için Asayiş Şube Hırsızlık Büro ve İlçe ekipleri çalışma başlattı.

    Etiketler: Bayrampaşa , hırsızlık , Çikolata
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