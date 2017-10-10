Nur Yerlitaş 'kabin' krizini anlattı: 'Evet, doğru gerginlik yaşadım'

Daha sonra kabinde elbise değiştiren kişinin Özge Özpirinçci olduğunu öğrenince “Bu kadar para veriyorum, beni asla bekletemezsiniz” diye kabin görevlilerine tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Duymayan Kalmasın programına konuşan Yerlitaş, şu açıklamayı yaptı: "Evet, doğru gerginlik yaşadım ama öyle edepsizlik falan olmadı. O gün panik atağım tutmuştu. Biraz kendim sorunluydum ama konunun Özge'yle hiç ama hiç ilgisi yoktu. Oradaki çalışanla problem yaşadık. Hatta hafta sonu Özge'yi aradım. Bana çok şeker ve nazik davrandı. Kusura bakma, konunun seninle ilgisi yok' dedim. Kızcağızın bana karşı hiçbir kötü davranışı ya da sözü olmadı ama o gün yanında basın danışmanı vardı. Konuyu onun basına haber yaptırdığına inanıyorum. Ama olsun. Hiç sorun değil, ben yaşadığım hiçbir şeyi inkâr etmiyorum. Sonuçta haber değerim çok yüksek!"