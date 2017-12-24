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    Eve gelen icra kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    24.12.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturan Nevin Uşak'a otomobiliyle, İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki HGS gişelerinden ücret ödemeden geçtiği gerekçesiyle ihlal cezası geldi. HGS cezası ve icra celbinde yazılı adını gören Nevin Uşak, "Bu ne cezası şimdi. Benim hiç arabam olmadı ki" dedi.

    Hayatında hiç araba sahibi olmadığı gibi araç kullanmasını bile bilmediğini söyleyen Nevin Uşak'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki HGS'den ücreti ödemeden geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi.

    Cezanın zamanında ödenmemesi üzerine ise icra takibine başlandı. Hiçbir şeyden habersiz olan Nevin Uşak, adresine gelen ceza ve icra celbi ile hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

    Ceza makbuzuyla birlikte Ankara 30. İcra Dairesinden icra celbinin kendisine ulaştığını ifade eden Nevin Uşak, "Benim hiç arabam olmadı" diyerek cezaya itiraz edeceğini söyledi.

     

     

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    Etiketler: hgs cezası , icra takibi
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