'Eve gelen giden belli değil' deyince vurmuştu! İşte ilk sözleri

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, apartman yöneticisi ile kiracı genç kadın arasında tartışma yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışma sonucunda apartman yöneticisi olan Muhammet A., kiracı Döne Y.’nin kapısını çalarak aidat ücretini istedi.







İddiaya göre Muhammet A. genç kadına, “Bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor” diyerek aidatı ödemesini istedi.



BİR AL ATEŞ ETTİ



Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olduğu öğrenilen ruhsatsız tabancayı alan genç kadın apartman yöneticisi Muhammet A.'ya tek el ateş etti. Sırtından vurularak yaralanan yönetici, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



'3 KIZ KARDEŞ EVDE KALIYORDUK'

Yönetici Muhammet A.’yı silahla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Döne Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Genç kadının ifadesinde, “Biz 3 kız kardeş evde kalıyorduk. Eve gelip bizimle tartışmaya başladı. Daha sonra ise kardeşimi darp etti” dediği öğrenildi.