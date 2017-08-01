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    Eve gelen askerlik belgesiyle hayatının şokunu yaşadı

    AA
    01 Ağustos 2017 - 08:20Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:47

    İstanbul'da oturan Yusuf Yıldız, ayrı yaşayan anne ve babası tarafından farklı yıllarda çıkarılan iki nüfus cüzdanından birini iptal ettirmek istiyor. Yıldız, "Diğer kimliğimde soyadım Demirel, doğum tarihim de farklı. İptal edilmesi için İstanbul'da mahkemeye başvurdum. Anne ve babamı mahkemeye getiremediğim için iptal ettiremedim. 1997 doğumlu göründüğüm kimliğe göre askerlik çağım geldiği için gidip tecil ettirdim. Şimdi de diğeri yaklaşıyor. İki kez mi askere gideceğim? Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum" diye konuştu

    Yakınlarını ziyaret için memleketi Kastamonu'ya gelen Yıldız, AA muhabirine, iki nüfus cüzdanına sahip olması nedeniyle yaşadığı sorunları anlattı.

    Resmi nikahı bulunmayan anne ve babasının birlikteliğinden dünyaya geldiğini belirten Yıldız, 2 yaşında anne ve babasının ayrıldığını ifade etti. Yıldız, 12 yaşına kadar babasıyla yaşadığını, daha sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını söyledi.

    İKİNCİ KİMLİĞİNDEN ASKERLİK BELGESİ GELİNCE HABERDAR OLDU

    Şimdiye kadar babasının çıkardığı nüfus cüzdanıyla hayatını sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

    "Babam, okula yazdıracağı zaman bana nüfus cüzdanı çıkardı. Yusuf Yıldız olarak. Annemin adı 'Melek' ama anne adımı farklı, doğum tarihimi de 1998 olarak yazdırdı. Yıllarca bu nüfus cüzdanını kullandım. Ama bu yıl askerlik çağımın geldiğine dair bana bir belge ulaştı. Orada adım Yusuf Demirel, doğum tarihim 1997, anne adım da Melek olarak görülüyor. Nüfus müdürlüğüne gittiğimde ikinci kimliğim olduğunu öğrendim. Bu kimliğimi annem çıkarmış."

    Şu anda "Yusuf Yıldız" kimliğini kullandığına değinen Yıldız, "Diğer kimliğimin iptal edilmesi için İstanbul'da mahkemeye başvurdum. Anne ve babamı mahkemeye getiremediğim için iptal ettiremedim." diye konuştu.

    Annesinin ilk çıkardığı kimliğine göre askerlik çağının geldiğine işaret eden Yıldız, "1997 doğumlu göründüğüm kimliğe göre askerlik çağım geldiği için gidip tecil ettirdim. Şimdi de diğeri yaklaşıyor. İki kez mi askere gideceğim? Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum." dedi.

    "SORUN ANCAK MAHKEME YOLUYLA ÇÖZÜLEBİLİR"

    Kastamonu Nüfus Müdürlüğü yetkilileri ise resmi nikahsız evliliklerden dünyaya gelen çocuğun nüfusa kaydının annenin beyanıyla gerçekleştirilebildiğini, babanın kayıt yaptırabilmesi için ise evli olması şartının arandığını bildirdi.

    Yetkililer, Yusuf Yıldız'ın yaşadığı sorunun ancak "mükerrer kayıt iptali" davası açılarak mahkeme yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

    Etiketler: çift kimlik , yusuf yıldız , kastamonu
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