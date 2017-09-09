Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Eve geldiğinde yatağında çıplak hırsızla karşılaştı

    Eve geldiğinde yatağında çıplak hırsızla karşılaştı

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 18:42

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, hırsızlık amacıyla girdiği evde çıplak durumda uyuyakalan bir kadın tutuklandı.

    Anderson kenti sakini, eve döndüğünde giriş kapısı önüne bırakılan kargonun açıldığını görünce durumdan şüphelendiğini, eve girince masada ısırılan sandviç ile bitmemiş bira şişesi bulduğunu anlattı. Ev sahibi ayrıca bir sigara kutusunun kaybolduğunu farketti.

    Evdeki karışıklığının sorumlusunun, evdeki yatakta uyuyakaldığı tespit edilen yabancı bir kadın olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi tarafından uyandırılan çıplak kadın giyindikten sonra evden çıkıp giriş kapısı önünde polisin gelmesini bekledi.

    Kadın, eve izinsiz girmekle suçlanıyor.

    Etiketler: hırsız , çıplak hırsız , abd , hırsızlık , kadın hırsız
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri