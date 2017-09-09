Eve geldiğinde yatağında çıplak hırsızla karşılaştı

Anderson kenti sakini, eve döndüğünde giriş kapısı önüne bırakılan kargonun açıldığını görünce durumdan şüphelendiğini, eve girince masada ısırılan sandviç ile bitmemiş bira şişesi bulduğunu anlattı. Ev sahibi ayrıca bir sigara kutusunun kaybolduğunu farketti.

Evdeki karışıklığının sorumlusunun, evdeki yatakta uyuyakaldığı tespit edilen yabancı bir kadın olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi tarafından uyandırılan çıplak kadın giyindikten sonra evden çıkıp giriş kapısı önünde polisin gelmesini bekledi.

Kadın, eve izinsiz girmekle suçlanıyor.