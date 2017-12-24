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    Eve erken geldi, yatak odasında bir erkek görünce dehşet saçtı

    İHA
    24.12.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle gören koca bıçakla dehşet saçtı.

    Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi T.V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi.

    Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi K. V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen S.S. (31) ile karşılaştı. T. V., S.S.’ye saldırdı. S.S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca S.S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. T. V. eşi K.V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

    Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, T. V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip  gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri S.S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken K. V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    S.S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
    Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Etiketler: cinayet
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