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    Eve en yakın liseye kayıtta çözüm bekleyen 3 sorun

    Hürriyet Eğitim
    06.11.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Liselere girişte uygulanacak yeni sistemde yer alan ‘eve en yakın okula kayıt’ kafalarda bazı soru işaretleri de yarattı. Eğitimci Sakin Öner de, “mahalle okuluna kayıt” olarak özetlenen sistemde çözüm bekleyen üç sorunu sıraladı: Her bölgede her okul türü olmayabilir, okulun kontenjanı talebi aşabilir ve sahte adres değişiklikleri ön plana çıkabilir.

    Yeni liseye giriş sistemi bazı yönleriyle olumlu bulunsa da kafalarda bazı soru işaretleri de oluştu. Eğitimci Sakin Öner, ‘nitelikli’ olarak tanımlanan liselere öğrenci alınmasını, yabancı ve Türk özel okullarının isterse sınav yapabilmesini olumlu buldu. Yeni sisteminin en büyük sakıncasını ise şöyle açıkladı:

    MOTİVASYONLARI DÜŞECEK
    “Bakanlıkça seçilecek 600 ‘nitelikli okul’ dışında kalacak 10 bin 500 okulun örtülü olarak ‘niteliksiz’ kabul edilmesi. Bu okulların idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerinin moral, motivasyon ve psikolojisi bozulacak ve verim düşecek. Kendilerini dışlanmış hissedecekler. Akademik başarıları yükselmeyecek. Halbuki yapılacak olan akademik başarısı düşük olan liselerin genel liselere dönüştürülmesi ve bunlara sınavsız öğrenci alınacağının açıklanmasıydı.”

    HER BÖLGEDE HER OKUL TÜRÜ OLMAYABİLİR
    Sakin Öner, adrese dayalı kayıt sisteminin çözüm bekleyen 3 sorununu ise şöyle sıraladı:

    1- Her eğitim bölgesinde her tür okul (Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar gibi) bulunmayabilir. Bu durumda öğrenci tercihi gerçekleşemez. 
    2- Okul kontenjanları korunursa, okul türlerine göre sınıf mevcutları 25, 30, 34 olmak zorunda. Talep bu kontenjanları aşarsa yerleştirme nasıl olacak?
    3- Bu durumda sahte adres değişiklikleri, torpil gibi unsurların ön plana çıktığı görülecek. Okul idareleri ile veliler arasında çok yoğun sürtüşmeler yaşanacak.

    TEOG’DAN İKİ FARKI
    Yeni liselere geçiş sisteminin önemli bir yönü de şu:
    TEOG’un son uygulamasında sadece 8’inci sınıf müfredatından soru soruluyordu. Getirilen yeni sistemde 6, 7 ve 8’inci sınıf müfredatından soru sorulacak. Yani TEOG’un ilk uygulamasına dönülmüş. TEOG’ tan iki farkı var:
    1- Her okul için sınava girilmiyor.
    2- Sınava girmek zorunlu değil.

    Etiketler: Lise , müfredat , nitelikli okul , kontenjan
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