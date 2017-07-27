Evden cephanelik çıktı

Balıkesir polisi Ayvalık'ta 32 yaşındaki R.A.'nın ev ve işyerine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Polisin yaptığı aramalarda; ruhsatsız 4 adet 9 mm, 1 adet 7.65 olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet 1874 yapımı mavzer, 1 pompalı tüfek, 3'ü otomatik toplam 5 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 459 adet değişik çapta tabanca mermisi, 16 adet G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 2 hançer, 1 kasatura, 1 rambo bıçağı, 1 açılır kapanır polis copu, 2 kelepçe, 1 muşta, 2 adet sniper dürbünün yanı sıra çok sayıda kaçak ve sahte sigara, nargile tütünü ile elektronik sigara likiti ele geçirildi.

R.A. (32) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.