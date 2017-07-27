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    Evden cephanelik çıktı

    İHA
    27 Temmuz 2017 - 09:43Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:43

    Balıkesir polisi, Ayvalık ilçesinde düzenlediği operasyon ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Aralarında 150 yıllık mavzer, keskin nişancı dürbünü, G3 tüfek mermisi ve 459 adet merminin de bulunduğu ve cephaneliği andıran evde ayrıca çok sayıda kaçak sigaraya da el konuldu.

    Balıkesir polisi Ayvalık'ta 32 yaşındaki R.A.'nın ev ve işyerine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Polisin yaptığı aramalarda; ruhsatsız 4 adet 9 mm, 1 adet 7.65 olmak üzere toplam 5 adet tabanca, 1 adet 1874 yapımı mavzer, 1 pompalı tüfek, 3'ü otomatik toplam 5 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 459 adet değişik çapta tabanca mermisi, 16 adet G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 2 hançer, 1 kasatura, 1 rambo bıçağı, 1 açılır kapanır polis copu, 2 kelepçe, 1 muşta, 2 adet sniper dürbünün yanı sıra çok sayıda kaçak ve sahte sigara, nargile tütünü ile elektronik sigara likiti ele geçirildi.
    R.A. (32) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: Balıkesir , Ev , cephane
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