Evden çalışan girişimcilere özel 7 öneri

Evden çalışmak birçok kişinin hayalini kurduğu bir çalışma biçimi. Teknolojideki gelişmeler de göz önünde bulundurulursa, çoğu durumda evden çalışmamak için hiçbir neden yok. Ancak, ne kadar keyifli görünse de, bu çalışma biçiminin de kendine özgü zorlukları var. Evden çalışmayı tercih eden girişimcilerin de bu zorlukları bilmesi ve buna göre davranması gerekiyor. İşte evden çalışan girişimcilerin dikkat etmesi gerekenler:

1. Ofisteki çalışma disiplinini evde de yaratmaya çalışın. Kendinize ayrı bir çalışma ortamı yaratın ve çalışma saatlerinizi belirleyin. Bu saatlerde, çalışmaya hazır şekilde masanızın başında olun. Kendinize çalışma saatleri belirlemezseniz, özellikle zaman yönetimi konusunda büyük sıkıntılar yaşayabilir ve teslim süresi olan işlerinizi yetiştiremeyebilirsiniz.

2. Sosyalleşmek için zaman zaman ofis ziyaretlerinde bulunun ya da iş arkadaşlarınızda dışarıda biraraya gelin. Çalışma hayatınızın bir kısmı da iş arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakit ve onlarla yaptığınız paylaşımlardır. Evden çalışırken bunu sadece sanal ortamda sağlayabilirsiniz. Zaman zaman ekibinizle vakit geçirmeli ve sosyal hayatınıza katkı sağlamalısınız. Böylece hem siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, hem de iş arkadaşlarınızla daha sağlıklı bir ilişkiye sahip olabileceksiniz. İş arkadaşlarınızla zaman zaman beraber vakit geçirmek ekip ruhunu da güçlendirecek ve daha etkili takım çalışmaları yürütmenizi sağlayacak.

3. Çalışırken giydiğiniz kıyafetlere özen gösterin. Şık giyindiğinizde ve bakımlı olduğunuzda kendinizi daha iyi ve motive hissedersiniz. Bu motivasyonu korumak adına, her gün olmasa da zaman zaman işe gidiyormuş gibi giyinin ve bu şekilde çalışın.

4. Çalışırken ergonominize dikkat edin, çalışma alanınızı buna göre düzenleyin. Yatarak ya da kanepede çok sağlıklı olmayan pozisyonlarda çalışmak zamanla duruşunuzu bozabilir. Bu da boyun ve bel fıtığı ya da çeşitli kas ve sinir hastalıklarına yakalanmanıza neden olur. Ofis ortamındaki kadar profesyonel olmasa da bazı basit çözümlerle sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz.

5. Dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi çalışma ortamınızdan uzaklaştırın. Çalışırken sadece mola zamanlarında iş dışı şeylerle ilgilenin ve molalarınızın saatlerini de belirleyin. Dikkatinizi iş dışındaki şeylere yöneltebilecek objeleri çalışma ortamınızın yakınında bulundurmayın.

6. Çevrenizdekilerin evde olsanız da çalışıyor olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Bunun farkında olmazlarsa da sizi sık sık bölebilir ve konsantre olmanızı engelleyebilirler.

7. Çalışma alanınızı sizi motive edecek hale getirin. Güzel bir müzik, sağlıklı atıştırmalıklar, sevdiğiniz insanların fotoğrafları ve size iyi enerji verecek nesneler... Motivasyonunuzu arttırmak için neye ihtiyacınız varsa çalışma ortamınızda olsun!