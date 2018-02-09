Evdeki internette tasarruf

1-HIZIN NE KADARI YETERLÄ°

ADSL ile 8 mbpsâ€™den baÅŸlayan fiber baÄŸlantÄ±yla 1000 mbpsâ€™ye kadar Ã§Ä±kan hÄ±z paketleri sunuluyor. BirÃ§ok internet kullanÄ±cÄ±sÄ± bir hevesle en hÄ±zlÄ± baÄŸlantÄ± seÃ§eneÄŸine sahip olmak istiyor. Peki bu hÄ±zÄ±n size ne kadarÄ± yeterli? Web sitelerinde sÃ¶rf yapmak, sosyal aÄŸlarÄ± kullanmak, video izlemek, mÃ¼zik izlemek gibi gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerle interneti kullanÄ±yorsanÄ±z, sizin iÃ§in 8 mbps ve 16 mbpsâ€™lik bir hÄ±z yeterli olacaktÄ±r. Evdeki internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± fazlaysa bu hÄ±zÄ± 24-25 mbpsâ€™ye Ã§Ä±karabilirsiniz. Yani gÃ¼nlÃ¼k bir ev kullanÄ±mÄ± iÃ§in 50 mbps gibi yÃ¼ksek hÄ±zlar satÄ±n almanÄ±za gerek yok. EÄŸer siz de yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± bir internet satÄ±n aldÄ±ysanÄ±z hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rerek faturanÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsiniz.Â

2-ADÄ°L KULLANIM KOTASI TUZAÄžINA DÄ°KKAT:

KullanÄ±cÄ±larÄ±n aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran konularÄ±n baÅŸÄ±nda â€˜Adil KullanÄ±m KotasÄ±â€™ geliyor. Sabit internet baÄŸlantÄ±larÄ± her ne kadar sÄ±nÄ±rsÄ±z olarak ifade edilse de belli bir limiti geÃ§ince hÄ±zlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Dikkat edilmesi gereken noktada burada baÅŸlÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ paketlerdeki hÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼rme kriterleri Ã§ok da adil deÄŸil. Ã–rneÄŸin; 25 mbpsâ€™den 50 mbpsâ€™ye kadar internet alan bir abonelerin ise kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± hÄ±zÄ± 16 mbpsâ€™ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. BaÅŸka bir deyiÅŸle daha fazla Ã¶deyerek 50 mbpsâ€™lik bir hÄ±z satÄ±n alsanÄ±z da, kota aÅŸÄ±mÄ±nda hÄ±zÄ±nÄ±z 25 mbpsâ€™lik kullanÄ±cÄ±larÄ±n hÄ±zÄ±na eÅŸit olacak. Bu da Ã¶dediÄŸiniz Ã¼cret karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hizmet kalitesini direkt olarak etkileyen bir unsur.

3- PAKET FIRSATLARINI KAÃ‡IRMAYIN:Â

Ä°nternet paketleri artÄ±k tek baÅŸÄ±na satÄ±lan hizmetler deÄŸil. Ä°nternet servisi sunan ÅŸirketler, oluÅŸturduklarÄ± paketlerle abonelere daha avantajlÄ± hizmetler sunabiliyor. Bu hizmetlerin baÅŸÄ±nda hem dijital hem de online olarak sunulan televizyon yayÄ±nÄ± platformu geliyor. Ã–rneÄŸin; 35 GB kotalÄ± 8 mbps hÄ±zdaki bir ADSL baÄŸlantÄ± aylÄ±k 60 TL. AyrÄ± bir televizyon yayÄ±nÄ±nÄ± almak ise yaklaÅŸÄ±k 20 TL civarÄ±nda. Yani toplamda aylÄ±k 80 TL Ã¶demeniz gerekiyor. Bu ikisini hizmeti tek bir pakette alÄ±rsanÄ±z Ã¶demeniz gereken Ã¼cret 65-70 TLâ€™ye kadar iniyor ve aylÄ±k 10-15 TLâ€™lik tasarruf yapmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. BazÄ± internet servisi sunan ÅŸirketlerin Ã¼cretsiz online televizyon platformu sunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Ã–te yandan internet servisi sunan ÅŸirketler sadece internet hizmetlerinde deÄŸil, cihaz konusunda da avantajlÄ± paketler sunuyor. Ã–rneÄŸin; bilgisayarÄ±nÄ±z veya tabletiniz yoksa tarifenize ek bir Ã¼cretle bu cihazlarÄ± da satÄ±n alabilirsiniz.

4- MODEM PARASINA DÄ°KKAT:Â

Evinize internet almak istiyorsunuz ve kablosuz olarak internet baÄŸlanmak iÃ§in bir Wi-Fi modeminiz yok. Bunun iÃ§in internet servisi saÄŸlayan ÅŸirketler faturanÄ±za ek Ã¼cretlerle modem sunuyor. Bu modemleri internet servis saÄŸlayÄ±cÄ± ÅŸirketler Ã¼zerinden satÄ±n almak Ã§ok da hesaplÄ± deÄŸil. Åžu anda ÅŸirketlerin mÃ¼ÅŸterilerine sunduÄŸu modemlerin aylÄ±k Ã¼cretleri 24 ay taahhÃ¼tlÃ¼ olarak 7 TL ile 10 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bu da abonelerin 24 ay sonunda 170 TL ile 240 TL arasÄ±nda bir modeme sahip olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Modemlerin satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± ise ÅŸu anda 110 TLâ€™den baÅŸlÄ±yor. Ã–zellik bakÄ±mÄ±ndan orta segmentte bir modem almanÄ±z durumunda cepten Ã§Ä±kacak para 150 TL civarÄ±nda. Yani aboneler bu hamleyle en az 20 TL tasarruf etmiÅŸ olacak.

5- TELEFON HATTINA VEDA:

TÃ¼m iletiÅŸimizi artÄ±k cep telefonlarÄ±yla yapÄ±yoruz ve evlerdeki sabit telefonlar neredeyse hiÃ§ kullanÄ±lmÄ±yor. Ancak ADSL baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in bir sabit telefon baÄŸlantÄ±sÄ±na ihtiyacÄ±nÄ±z var. Bu da ek bir fatura demek. YapÄ±lan dÃ¼zenlemelerle yaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±l Ã¶nce yalÄ±n internet uygulamasÄ± baÅŸladÄ±. SÃ¶z konusu uygulamayla kullanÄ±cÄ±lar evlerindeki sabit telefon hattÄ±nÄ± iptal ederek ADSL baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kullanmaya devam edebiliyor. Abonelere sunulan sabit hat Ã¼cretleri yaklaÅŸÄ±k 25 TLâ€™den baÅŸlÄ±yor. BaÅŸka bir deyiÅŸle sabit telefonu hattÄ±nÄ± iptal edip yalÄ±n internete geÃ§erek bir yÄ±lda en az 300 TL civarÄ±nda tasarruf edebilirsiniz.

6- TAAHHÃœT SÃœRESÄ°NÄ°N Ã–NEMÄ°:Â

Aboneliklerde taahhÃ¼t sÃ¶zÃ¼ vermek fatura detoksunda Ã¶nemli bir detay. TaahhÃ¼tlÃ¼ ve taahhÃ¼tsÃ¼z olmak Ã¼zere sunulan iki seÃ§enek arasÄ±nda ciddi bir fark oluÅŸuyor. 24 aya kadar uzayan taahhÃ¼tler kullanÄ±cÄ±lar, faturalarÄ±nÄ± aylÄ±k 10 TL ile 20 TL arasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rebiliyor. Ã–rneÄŸin; ÅŸu anda taahhÃ¼tsÃ¼z bir paket 70 TL civarÄ±ndayken, 24 aylÄ±k taahhÃ¼t verilmesi durumunda bu rakam yaklaÅŸÄ±k 60 TL civarÄ±na kadar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ãœst paketlerde ise taahhÃ¼tlÃ¼ paketlerin fiyat avantajÄ± 20 TLâ€™yi buluyor.

7- KAMPANYALAR TASARRUF SAÄžLAYABÄ°LÄ°R:

Ä°nternet servisi saÄŸlayan ÅŸirketlerin gÃ¶nderdikleri mesaj veya e-posta gibi kampanya iÃ§erikleri genellikle okunmadan siliniyor. Ã‡aÄŸrÄ± merkezlerinden gelen aramalar da direkt olarak meÅŸgule alÄ±nabiliyor. Ancak bu bilgilendirmelerde sizi tasarruf ettirecek seÃ§enekler sunulabilir. Ã–te yandan hizmet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸirketlerin web sitelerini de ziyaret ederek son kampanyalar hakkÄ±nda da bilgi alabilirsiniz. Paket sÃ¼relerinin Ã¼cretleri...

8- Ä°LK AYLARDAKÄ° Ä°NDÄ°RÄ°ME DÄ°KKAT:

BirÃ§ok internet servisi saÄŸlayan ÅŸirket, ilk 3-6 aya Ã¶zel kampanyalar yapÄ±yor. Ã–rneÄŸin; ilk 3 ay yÃ¼zde 50 indirim gibi. Ä°lk 3 aydan sonra ise fiyat standart fiyatÄ±n

Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.Â Bu da kullanÄ±cÄ±lara ilk etapta kÃ¢rlÄ± gibi gelse de sonradan ceplerinden daha fazla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu yÃ¼zden gelen teklifleri kabul etmeden Ã¶nce mutlaka iyi bit hesap yapÄ±n ve aylÄ±k Ã¼cretin kaÃ§a geldiÄŸini hesaplayÄ±n.

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