Evde yüzde 25 kârlılık kalmadı

Torun, “Yüzde 25-30 kârlılık artık yok. Başkasının arsasında proje yaparsan işiniz daha da zor. Kağıt üzerinde yazan kâr, kâr değildir, önemli olan cebe giren. Kanaatkar olmalıyız” dedi. Torun son dönemde kârlılık oranlarında yüzde 10-15’in iyi bir oran olduğunu da ekledi. İstanbul konut pazarında arz-talep dengesizliği olduğunu da söyleyen Torun, bölgesel şişkinliklere dikkat çekti. Sat-yap modelinin sürdürülebilir olmadığını belirten Torun,”Satıp kazandığımız parayla iş yapma dönemi sürekli devam edemez. Finansman gerektiren yeni modellere geçilmeli. Gayrimenkul sektörü bir dönem cazip görünürdü. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür hesabı. Ama şimdi o dönemde değiliz. Umduğunu bulamayanlar çekiliyor. Maliyet analizini iyi yapan, doğru yerde doğru proje geliştirenler yoluna devam ediyor. Diğerleri için talep sıkıntısı olabilir” dedi. Firmaların en dip fiyatla satış yaptığını belirten Torun, alıcı için de bir fırsat dönemi yaşandığını dile getirdi.

1.5 MİLYAR CİRO

Torunlar GYO ve KİPTAŞ işbirliği ile TEM Alibeyköy kavşağında 5. Levent projesi inşa ediliyor. 2.2 milyar lira satış değerine sahip projede sona geldiklerini belirten Torun, “500 dönüm arazide kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz projede 2100 konut satışa sunmuştuk, yüzde 82’si satıldı. 1 milyar 560 milyon lira ciro elde ettik. 2.5 yıl önce metrekaresi 5 bin liradan satışa çıktı, bugün 7 bin 400 liraya ulaştı. Projede 400 konutu gecekondu sahiplerine verdik. 600 konutu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Projede yaşam mart ayında başlar. Konutun yanı sıra üniversite, 2 okul ve 2 adet cami, 50 dönüm koruluk alanı yer alıyor” dedi. İstanbul Mahmutbey yolu üzerindeki Mall of İstanbul projesinin devamı niteliğinde otel ve rezidans projesine başladıklarını belirten Aziz Torun, Beykoz’daki Paşabahçe arsasında ise otel ve 6 yalı inşa edeceklerini kaydetti. Ruhsat alarak çalışmalara başladıklarını belirten Torun projeye özel 3 bin 500 metrekarelik bir iskelenin de yer alacağını belirtti.