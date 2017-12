Evde yaşlılar da düşünüldü

Projeyi yaşlılar, tek yaşayanlar ve sağlık sorunu olanlar için tasarladıklarını ve ilk adımı İstanbul Çamlıca’da attıklarını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Acıbadem Sağlık Grubu ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.



Çamlıca’da 157 rezidans hayata geçirdiklerini belirten Okay, “Arsa hariç 150 milyon lira yatırım yaptık. Teslimler Haziran 2019’da yapılır. Metrekaresi 10-12 bin liradan satışa sunacağız” dedi.



Antwell Life Care Residence projesinde bir klinik yer alacak ve 7/24 hemşire ve doktor hizmeti verilecek. Okay, sağlık rezidansı yatırımlarının süreceğini, ikinci adreslerinin Bodrum olacağını söyledi. Okay projenin huzur evi olmadığını, rezidans konforu ve sağlık hizmetinin buluştuğunu kaydetti.