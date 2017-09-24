Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Evde yapılan konserve için bakteri uyarısı

    Evde yapılan konserve için bakteri uyarısı

    AA
    24.09.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 12:04

    Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, evde konserve yapımı sırasında yapılan bazı işlemlerin bir zehirlenme türü olan botulismus vakasına neden olabileceğine dikkati çekti.

    Yrd. Doç. Dr. Uzel, yaptığı açıklamada, her gıda ürününün bilinçli işlem görmesi gerektiğini belirterek, basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum"un ev imkanlarıyla üretilen konserveler için risk oluşturduğunu söyledi.

    Konservelerin yetersiz sürede, basınçlı tencere kullanılmaksızın gerekenden daha düşük sıcaklıkta ve yeterince pişirilmeden hazırlanması halinde bu bakterinin zehirleyici etkilerinin ortaya çıkabildiğini ifade eden Uzel, şu ifadelere yer verdi:

    "Konserveler için cam kavanozlar kullanılmalı, plastik ambalajlar kullanılıyorsa mutlaka onaylı malzeme olmasına dikkat edilmeli. Şekli bozulmuş ve paslı kapaklar kesinlikli kullanılmamalı, kapaklar en az 15-20 dakika kaynatılmalı ve her kullanımda yenilenmeli. Sebzeler, asitlik derecesine uygun olan sıcaklık ve süre kombinasyonunda pişirilmeli. Kavanozda, kapakta şişkinlik ve sızıntı olmamalıdır. Dışa doğru bombe yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konservelerin tüketilmemesi gerekmektedir. Tatta bozulma her zaman net olarak anlaşılamayacağı için gerekli tedbirler alınmalıdır. Marketten alınan konservelerde son kullanma tarihi dikkatli kontrol edilmeli. Hasar görmüş, şişmiş, paslanmış, sızıntısı bulunan ambalajlarla, açıldığında fışkıran konserveler tüketilmemelidir."

    Botulismus vakasının konservenin tüketilmesini takiben 12 ile 72 saat sonra şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, görmede bozukluk, kaslarda güçsüzlük gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini aktaran Uzel, belirtiler görüldüğü anda bireysel önlemlere başvurmadan en yakın hastaneye başvurulması gerektiğini de kaydetti.

    Etiketler: konserve , evde yapılan konserve , clostridium botulinum , bakteri uyarısı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri