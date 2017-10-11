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    Evde unuttuğu anahtar hayatına mal oldu

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 07:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar'da ev anahtarını içeride unutan Hanım Cucu, bir üst daireden kendi balkonuna inmeye çalışırken kafa üstü yere düştü. Beyin kanaması geçiren genç kadın hayatını kaybetti.

    Olay, Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde önceki sabah yaşandı. Dışarıdan bir şey almak için acilen evden çıkan Hanım Cucu (33), evin anahtarını kapının iç kısmında unuttu. Ocakta yemeği olduğu için panikleyen Cucu, üç katlı binanın orta katındaki dairesine üst katta oturan kayınvalidesinin balkonundan sarkarak girmeye karar verdi.

    Balkon demirlerine tutunarak aşağı sarkan Hanım Cucu, bastığı doğalgaz borusunun yerinden çıkması üzerine dengesini kaybederek kafa üstü yere çakıldı.

    Beyin kanaması geçiren Cucu, kaldırıldığı hastanede hayatını keybetti. Bir çocuk annesi Hanım Cucu, dün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (Sabah)

    Etiketler: hanım cucu , balkondan düşme , üsküdar
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